Вже чотири жінки заявили, що соліст Maroon 5 з ними фліртував, попри вагітну подругу

Адам Левін з 2014 року одружений на "ангелі" Victoria's Secret Біаті Прінслу, яка чекає від нього на третю дитину

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Відомий співак Адам Левін, соліст гурту Maroon 5, опинився у центрі секс-скандалу. Виявилося, що майбутній батько трьох дітей, який казав, що щасливий у шлюбі, відкрито фліртував з іншими жінками і, можливо, зраджував своїй дружині моделі Біаті Прінслу, яка зараз чекає на третю дитину від Адама. Про це пише USmagazine.

Вчителька йоги Адама Левіна Аланна Забель викладала співаку йогу з 2007 до 2010 року. Вона повідомила, що Адам писав їй, як мріє провести з нею час, поки "вона буде голою". Її тодішній бойфренд розлютився, коли вона запитала у співака, чи не помилився він, той не відповів, і її хлопець зламав їй зап'ястя.

[ + – ] Аланна Забель розповіла, що Адам фліртував і з нею Фото: Соцсети

А коли вона розповіла Левіну про те, що сталося, він навіть не попросив вибачення і просто її звільнив. До цього він їй писав, що "у неї найкраща дупа в місті".

Забель стала четвертою жінкою, яка повідомила, що соліст Maroon 5 з нею фліртував. У 2008 році Левін розповідав журналу "Жіноче здоров'я", що зайнявся йогою, тому що "на заняттях повно гарних жінок".

[ + – ] Маріка та Елісон Роуз заявили, що Адам Левін з ними відверто фліртував Фото: Соцсети

Раніше артистка-комік Маріка та дівчина, на ім'я Елісон Роуз, опублікували скриншоти своїх інтимних листувань в Instagram із Левіном.

А розпочала цю історію модель із Лос-Анджелеса Самнер Стро, яка заявила, що у неї минулого року були таємні стосунки з Адамом Левіном.

Самнер зізналася, що у неї були сексуальні стосунки з Левіним, щобільше, він змусив її повірити, що розлучається, а потім написав через деякий час, повідомивши, що його дружина Біаті Прінслу вагітна, і він збирається назвати свою майбутню дитину Самнер на честь своєї коханки.

[ + – ] Самнер Стро заявила, що у неї був роман із Адамом Левіним Фото: Соцсети [ + – ] Самнер Стро заявила, що у неї був роман із Адамом Левіним Фото: Соцсети

Історія підтверджується скриншотами. Сама Самнер сказала, що вирішила поділитися історією, бо один із її знайомих погрожував продати її таблоїдам.

"Ми зустрічалися близько року. Після того, як я перервала спілкування, він повернувся в моє життя з таким повідомленням: "Ок, серйозне питання. У мене буде ще одна дитина, і якщо це буде хлопчик, я дійсно хочу назвати його Самнером. Ти не проти? Я серйозно", — розповіла Самнер.

Однак Левін уже зробив заяву, повідомивши, що хоч і "перейшов межу", обмінюючись "кокетливими" повідомленнями з іншими жінками, але дружині не зраджував.

"Я виявив недалекоглядність, розмовляючи з кимось, крім своєї дружини, у будь-якій фривольній манері. У мене не було роману, проте я перейшов межу в сумний період мого життя. У деяких випадках це стало недоречним. Я зробив активні кроки, щоб виправити це з моєю сім'єю. Моя дружина і моя сім'я — це все, що мене хвилює в цьому світі. Бути настільки наївним і дурним, щоб ризикувати єдиною річчю, яка дійсно має для мене значення, була найбільша помилка, яку я колись зробив або міг зробити. Я ніколи не зроблю цього знову. Я беру на себе всю відповідальність. Ми пройдемо через це. І ми пройдемо через це разом", — написав Левін.

Біаті поки заяв не робила.

[ + – ] Адам Левін і Біаті Прінслу Фото: Instagram behatiprinsloo

Нагадаємо, Адам Левін, соліст Maroon 5, відомий своїми численними романами. Раніше він зустрічався з кантрі-співачкою Джесікою Сімпсон, актрисою Кемерон Діас, моделлю В'ялициною Ганною та тенісисткою Марією Шараповою. Причому про роман з останньою Адам Левін розповідав дуже часто.

"Під час сексу вона не видавала ні звуку, ви не можете уявити, як я був розчарований. Я, як усі хлопці, думав, що вона голосно кричатиме. Але натомість Марія лежала, як дохла жаба. Вона навіть злилася, коли я починав стогнати, говорячи, що я заважаю їй сконцентруватися", — Адам був такий засмучений, що навіть потім приймав антидепресанти, як сам розповідав.

[ + – ] Адам Левін та Біаті Прінслу з дітьми Фото: Instagram behatiprinsloo

З Біаті Прінслу він почав зустрічатися у 2012 році, одружилися вони на романтичній церемонії у 2014 році. Зараз пара чекає на третю дитину.