Соліст Maroon 5 став жертвою афери із підробленим ретро-суперкаром (фото)

Адам Левін виявив, що у його вінтажному Maserati Ghibli підроблено VIN-номер. Співак стверджує, що суперкар не автентичний і хоче скасувати угоду щодо його покупки.

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Вакаліст американського гурту Maroon 5 Адам Левін подав до суду на дилера ретро-авто Ріка Коула. Він стверджує, що йому продали фальшивий суперкар Maserati. Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

Адам Левін є колекціонером старовинних автомобілів. У грудні 2020 року він вирішив купити Maserati Ghibli Spyder SS 1971 року. Це досить рідкісна модель, адже всього випущено лише 25 таких кабріолетів із 4,9-літровим 335-сильним V8. Автомобіль здатний розвинути 260 км/год.

[ + – ] Адам Левін подав до суду на дилера ретро-авто Фото: GQ

Рік Коул оцінив Maserati Ghibli Spyder SS у 850 000 доларів, але погодився обміняти авто на два Ferrari Адама Левіна — кабріолети 365 GTC 1968 року та 365 GTC/4 Daytona 1972 року. Оскільки суперкари сумарно коштували дорожче за Maserati, то співаку доплатили 100 000 доларів.

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Однак після покупки автентичність суперкара викликала сумніви. VIN-номер авто має ознаки підробки. До того ж було встановлено, що Maserati Ghibli Spyder SS з таким номером кузова AM115.492.1241 давно зареєстрований у Європі та не ввозився до США.

[ + – ] У Maserati Ghibli підроблено номер кузова Фото: Maserati

Цілком можливо, що в кабріолет переробили купе Maserati Ghibli SS, яке є не таким рідкісним і коштує менше. З'ясувалося, що в 2015 суперкар навіть зняли з аукціону, адже не змогли підтвердити його автентичність.

Юристи Адама Левіна стверджують, що ретро-авто з такою сумнівною біографією коштує набагато менше, ніж 850 000 доларів. Дилера Ріка Коула звинувачують у введенні покупця в оману та приховування інформації з метою шахрайства. Адам Левін вимагає скасувати угоду щодо обміну авто або виплатити компенсацію.

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