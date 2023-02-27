Солист Maroon 5 стал жертвой аферы с поддельным ретро-суперкаром (фото)

Адам Левин обнаружил, что в его винтажном Maserati Ghibli подделан VIN-номер. Певец утверждает, что суперкар не аутентичный и хочет отменить сделку по его покупке.

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Вокалист американской группы Maroon 5 Адам Левин подал в суд на дилера ретро-авто Рика Коула. Он утверждает, что ему продали поддельный суперкар Maserati. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Адам Левин является коллекционером старинных авто. В декабре 2020 года он решил купить Maserati Ghibli Spyder SS 1971 года. Это довольно редкая модель, ведь всего выпущено только 25 таких кабриолетов с 4,9-литровым 335-сильным V8. Авто способно развить 260 км/ч.

[ + – ] Адам Левин подал в суд на дилера ретро-авто Фото: GQ

Рик Коул оценил Maserati Ghibli Spyder SS в 850 000 долларов, но согласился обменять авто на два Ferrari Адама Левина – кабриолеты 365 GTC 1968 года и 365 GTC/4 Daytona 1972 года. Поскольку суперкары суммарно стоили дороже Maserati, то певцу доплатили 100 000 долларов.

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Однако после покупки аутентичность суперкара вызвала сомнения. VIN-номер авто имеет признаки подделки. К тому же, было установлено, что Maserati Ghibli Spyder SS с таким номером кузова AM115.492.1241 давно зарегистрирован в Европе и не ввозился в США.

[ + – ] В Maserati Ghibli подделан номер кузова Фото: Maserati

Вполне возможно, что в кабриолет переделали купе Maserati Ghibli SS, которое является не столь редким и стоит меньше. Выяснилось, что в 2015 году суперкар даже сняли с аукциона, ведь не смогли подтвердить его аутентичность.

Юристы Адама Левина утверждают, что ретро-авто со столь сомнительной биографией стоит гораздо меньше, чем 850 000 долларов. Дилера Рика Коула обвиняют в введении покупателя в заблуждение и сокрытии информации с целью мошенничества. Адам Левин требует отменить сделку по обмену авто либо же выплатить компенсацию.

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