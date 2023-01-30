Соліст Maroon 5 Адам Левін і його дружина Беаті Прінслу втретє стали батьками, — ЗМІ

Стать дитини поки невідома.

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У родині відомого співака та соліста гурту Maroon 5 Адама Левіна та його дружини, моделі Victoria's Secret Беаті Прінслу, відбулося поповнення. Про це пише People.

Після гучного скандалу про зраду музиканта вагітній дружині на шанувальників зіркової пари чекали радісні новини. Інсайдер повідомив виданню про те, що 43-річний Левін і 34-річна Прінслу стали батьками втретє.

Самі щасливі батьки поки що ніяк не коментували поповнення у своїй родині. Тому поки що стать дитини не відома.

[ + – ] Адам Левін і Беаті Прінслу

Нагадаємо, Адам Левін відомий своїми численними романами. Раніше він зустрічався з кантрі-співачкою Джессікою Сімпсон, акторкою Кемерон Діас, моделлю Ганною В'ялициною і тенісисткою Марією Шараповою. До того ж про роман із останньою Адам Левін розповідав дуже часто.

Із Беаті Прінслу він почав зустрічатися у 2012 році, одружилися вони на романтичній церемонії у 2014 році.

Також Фокус писав, що у вересні минулого року чотири жінки заявили, що соліст Maroon 5 із ними фліртував, не зважаючи на вагітну кохану. Після заяв Адам звернувся до своїх шанувальників і заявив, що бере відповідальність за свої вчинки. Після гучного скандалу музикантові вдалося зрештою помиритися з дружиною.