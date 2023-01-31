Стиль жизни
31 января 2023 года: Афанасьев день - что сегодня нельзя делать?
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Сегодня древние поверья запрещают переезжать или отмечать новоселье.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Афанасия Великого. В народе его называли Афанасием Ломонисом. В это время уже заканчивался период свадеб.
Что нельзя делать 31 января:
- хирургические операции
- переезжать и отмечать новоселье
- крестить мальчиков
- подавать иски в суд
- ходить на свидание
Народные приметы и поверья:
► вьюга и метель – к поздней весне
► оттепель – к плохому урожаю картофеля
► солнце в полдень выглянуло – к ранней весне
День ангела празднуют:
Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кириак, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Маркиан, Михаил, Николай, Сергей, Феодосия
Также в этот день:
1955 — в США продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора
2020 — выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)