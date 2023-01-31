31 января 2023 года: Афанасьев день - что сегодня нельзя делать?

Сегодня древние поверья запрещают переезжать или отмечать новоселье.

Related video

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Афанасия Великого. В народе его называли Афанасием Ломонисом. В это время уже заканчивался период свадеб.

Что нельзя делать 31 января:

хирургические операции

переезжать и отмечать новоселье

крестить мальчиков

подавать иски в суд

ходить на свидание

Народные приметы и поверья:

► вьюга и метель – к поздней весне

► оттепель – к плохому урожаю картофеля

► солнце в полдень выглянуло – к ранней весне

День ангела празднуют:

Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кириак, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Маркиан, Михаил, Николай, Сергей, Феодосия

Также в этот день:

1955 — в США продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора

2020 — выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)