31 січня 2023: Афанасьєв день — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні стародавні повір'я забороняють переїжджати чи відзначати новосілля.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Афанасія Великого. У народі його називали Опанасом Ломонісом. В цей час вже закінчувався період весіль.

Чого не можна робити 31 січня:

хірургічні операції

переїжджати та відзначати новосілля

хрестити хлопчиків

подавати позови до суду

ходити на побачення

Народні прикмети та повір'я:

► завірюха та хуртовина – до пізньої весни

► відлига – до поганого врожаю картоплі

► сонце опівдні виглянуло – до ранньої весни

День ангела святкують:

Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Євген, Омелян, Єфрем, Іларіон, Кіріак, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Маркіан, Михайло, Микола, Сергій, Феодосія

Також у цей день:

1955 — у США продемонстровано роботу першого музичного синтезатора

2020 — вихід Великобританії з Європейського Союзу (Brexit)