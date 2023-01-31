Стиль життя
31 січня 2023: Афанасьєв день — чого сьогодні не можна робити?
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Сьогодні стародавні повір'я забороняють переїжджати чи відзначати новосілля.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Афанасія Великого. У народі його називали Опанасом Ломонісом. В цей час вже закінчувався період весіль.
Чого не можна робити 31 січня:
- хірургічні операції
- переїжджати та відзначати новосілля
- хрестити хлопчиків
- подавати позови до суду
- ходити на побачення
Народні прикмети та повір'я:
► завірюха та хуртовина – до пізньої весни
► відлига – до поганого врожаю картоплі
► сонце опівдні виглянуло – до ранньої весни
День ангела святкують:
Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Євген, Омелян, Єфрем, Іларіон, Кіріак, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Маркіан, Михайло, Микола, Сергій, Феодосія
Також у цей день:
1955 — у США продемонстровано роботу першого музичного синтезатора
2020 — вихід Великобританії з Європейського Союзу (Brexit)