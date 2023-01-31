Певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт

63-летний Николаев был в своем загородном доме, когда ему стало плохо.

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Известный певец и композитор Игорь Николаев попал в больницу с серьезным диагнозом. У 63-летнего исполнителя подозревают инфаркт. Об этом сообщает Starhit.

Николаеву вызвали скорую в его загородный дом утром 30 января. Врачи диагностировали у него нестабильную стенокардию. Сначала композитора привезли в больницу в Красногорске, но потом отправили в московский кардиоцентр.

Очевидно, что ситуация серьезная, Игоря Николаева отправили в блок интенсивной терапии. Его жена и ассистенты никаких комментариев по поводу состояния здоровья артиста не дают.

Напомним, в конце марта 2020 года Николаев уже попадал в больницу с подозрением на COVID-19, но врачи выявили у него пневмонию.

Игорь Николаев начинал, как клавишник и аранжировщик в ансамбле Аллы Пугачевой "Рецитал".

Он написал для нее хиты "Айсберг", "Расскажите, птицы", "Паромщик" и многие другие.

В 1986 году Игорь Николаев начал сольную карьеру с песни "Мельница".

В 1989 году Николаев в составе группы композиторов даже принял участие в советско-американском проекте, в рамках которого Синди Лопер приехала в Советский Союз и записала композицию Cold Sky.

В 1990 году началось сотрудничество Игоря Николаева и Наташи Королевой.

Игорь Николаев писал песни для Ирины Аллегровой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле и многих других звезд советской и российской эстрады.

Один из первых советских артистов начал гастролировать по США.

Игорь Николаев был женат трижды. Его первой женой стала его школьная любовь Елена Кудряшева. Второй – Наташа Королева (Порывай).

Его третьей женой стала певица Юлия Проскурякова.

Напомним, в декабре прошлого года Кристина Орбакайте и Игорь Николаев выступили на федеральном канале в шоу "Дуэты" в "непатриотическом" виде — в костюмах желтого и синего цветов. Российские пропагандисты заявили, что "клан Пугачевой устроил провокацию", предложили внести артистов в "черный список" и выгнать из РФ.