Співака Ігоря Ніколаєва госпіталізували з підозрою на інфаркт

63-річний Ніколаєв був у своєму заміському будинку, коли йому стало погано.

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Відомий співак і композитор Ігор Ніколаєв потрапив до лікарні із серйозним діагнозом. У 63-річного виконавця підозрюють інфаркт. Про це повідомляє Starhit.

Ніколаєву викликали швидку до його заміського будинку вранці 30 січня. Лікарі діагностували в нього нестабільну стенокардію. Спочатку композитора привезли до лікарні в Красногорську, але потім відправили до московського кардіоцентру.

Очевидно, що ситуація серйозна, Ігоря Ніколаєва відправили до блоку інтенсивної терапії. Його дружина й асистенти жодних коментарів щодо стану здоров'я артиста не дають.

Нагадаємо, наприкінці березня 2020 року Ніколаєв уже потрапляв до лікарні з підозрою на COVID-19, але лікарі виявили пневмонію.

Ігор Ніколаєв починав як клавішник і аранжувальник в ансамблі Алли Пугачової "Рецитал".

Він написав для неї хіти "Айсберг", "Розкажіть, птахи", "Паромник" і багато інших.

1986 року Ігор Ніколаєв розпочав сольну кар'єру з пісні "Млин".

1989 року Миколаїв у складі групи композиторів навіть взяв участь у радянсько-американському проєкті, в межах якого Сінді Лопер приїхала в Радянський Союз і записала композицію Cold Sky.

У 1990 році почалося співробітництво Ігоря Ніколаєва та Наташі Корольової.

Ігор Ніколаєв писав пісні для Ірини Аллегрової, Лариси Доліної, Лайми Вайкуле та багатьох інших зірок радянської та російської естради.

Один із перших радянських артистів почав гастролювати в США.

Ігор Ніколаєв був одружений тричі. Його першою дружиною стала його шкільна кохана Олена Кудряшова. Друга — Наташа Корольова (Пірвай).

Його третьою дружиною стала співачка Юлія Проскурякова.

Нагадаємо, у грудні минулого року Крістіна Орбакайте й Ігор Ніколаєв виступили на федеральному каналі в шоу "Дуети" в "непатріотичному" вигляді — у костюмах жовтого та синього кольорів. Російські пропагандисти заявили, що "клан Пугачової влаштував провокацію", запропонували внести артистів до "чорного списку" та вигнати з РФ.