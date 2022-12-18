"Клан Пугачової влаштував провокацію": у РФ обурилися виступом Орбакайте та Миколаєва (відео)

Російські виконавці з'явилися на сцені у костюмах жовтого та синього кольорів. Пропагандисти запропонували внести "артистів, що "оскандалилися", в чорний список і вислати з країни.

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Співачка Крістіна Орбакайте та виконавець Ігор Ніколаєв виступили на федеральному каналі у шоу "Дуети" у "непатріотичному" вигляді — у костюмах жовтого та синього кольорів. Російські пропагандисти не змогли проігнорувати таке зневажливе ставлення до РФ і запропонували внести артистів до "чорного списку" і вигнати з країни. З такою пропозицією, зокрема, виступив професор та співзасновник Національного фонду розвитку регіонів РФ Ігор Скурлатов.

"Клан Пугачової влаштував провокацію на федеральному каналі. У "чорний список" паскуд", — прокоментував він.

За словами російського пропагандиста, після появи артистів у національному ефірі у кольорах українського прапора треба офіційно заборонити усі їхні виступи до РФ та вислати виконавців із країни.

Крістіна Орбакайте — дочка Алли Пугачової, яка виступила проти вторгнення РФ в Україну та разом із молодшими дітьми виїхала до Європи.

Водночас співак Ігор Ніколаєв є членом партії "Єдина Росія".

Нагадаємо, Аллу Пугачову та Максима Галкіна планують позбавити ізраїльського громадянства.

Також Фокус писав про повернення Алли Пугачової до Росії на новорічні свята.