"Клан Пугачевой устроил провокацию": в РФ возмутились выступлением Орбакайте и Николаева (видео)

Российские исполнители появились на сцене в костюмах желтого и синего цветов. Пропагандисты предложили внести "оскандалившихся" артистов в черный список и выслать из страны.

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Певица Кристина Орбакайте и исполнитель Игорь Николаев выступили на федеральном канале в шоу "Дуэты" в "непатриотическом" виде — в костюмах желтого и синего цветов. Российские пропагандисты не смогли проигнорировать такое пренебрежительное отношение к РФ и предложили внести артистов в "черный список" и выгнать из страны. С таким предложением, в частности, выступил профессор и соучредитель Национального фонда развития регионов РФ Игорь Скурлатов.

"Клан Пугачевой устроил провокацию на федеральном канале. В "черный список" паскуд", — прокомментировал он.

По словам российского пропагандиста, после появления артистов в национальном эфире в цветах украинского флага надо официально запретить все их выступления в РФ и выслать исполнителей из страны.

Кристина Орбакайте — дочь Аллы Пугачевой, которая выступила против вторжения РФ в Украину и вместе с младшими детьми выехала в Европу.

В то же время, певец Игорь Николаев является членом партии "Единая Россия".

Напомним, Аллу Пугачеву и Максима Галкина планируют лишить израильского гражданства.

Также Фокус писал о возвращении Аллы Пугачевой в Россию на новогодние праздники.