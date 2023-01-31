Карлу III мешает помириться с принцем Гарри одно королевское лицо

Британский монарх не против, чтобы младший сын присутствовал на его коронации.

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Стало известно, кто мешает королю Карлу ІІІ помириться со своим младшим сыном, принцем Гарри. Об этом пишет Vanity Fair.

Монарх не против, чтобы его младший наследник присутствовал на коронации в мае 2023 года. Однако против этого выступает старший сын Карла III, принц Уильям.

Принц Уэльский категорически против примирения с герцогом Сассекским после ряда публичных скандалов в связи с выходом его мемуаров "Запасной" и документального фильма "Гарри и Меган", в котором супруги вынесли на публику все секреты жизни в Букингемском дворце.

В частности, принц Уильям убежден, что после примирения Гарри использует возможность и снова "выбросит какой-то трюк", который приведет к очередному скандалу.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

По мнению старшего сына, британский монарх считает, что именно отсутствие принца Гарри и Меган Маркл на его коронации весной 2023 года повлечет за собой больший скандал, поэтому он сделает все возможное, чтобы наследник с супругой приехали на важное для королевства событие. Карл III планирует примирить сыновей.

Напомним, принц Гарри заметил поразительное различие между своей и женой брата еще во время первого совместного ужина.

Также Фокус писал о свежих деталях коронации Карла III, которая запланирована на 6 мая 2023 года.