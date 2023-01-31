Карлу ІІІ заважає помиритися з принцом Гаррі одна королівська особа

Британський монарх не проти, щоб менший син був присутній на його коронації.

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Стало відомо, хто заважає королю Карлу ІІІ помиритися зі своїм меншим сином, принцом Гаррі. Про це пише Vanity Fair.

Монарх не проти, щоб його менший спадкоємець був присутній на коронації у травні 2023. Проте проти цього виступає старший син Карла ІІІ, принц Вільям.

Принц Уельський категорично проти примирення з герцогом Сассекським після низки публічних скандалів у зв'язку з виходом його мемуарів "Запасний" та документального фільму "Гаррі та Меган", у якому подружжя винесло на публіку всі секрети життя у Букінгемському палаці.

Зокрема принц Вільям переконаний, що після примирення Гаррі використає можливість та знову "викине якийсь трюк", який спричинить черговий скандал.

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Попри думку старшого сина, британський монарх вважає, що саме відсутність принца Гаррі та Меган Маркл на його коронації навесні 2023 спричинить більший скандал, тому він зробить усе можливе, аби спадкоємець з дружиною приїхали на важливу для королівства подію. Карл ІІІ планує примирити синів.

Нагадаємо, принц Гаррі помітив разючу відмінність між своєю та дружиною брата ще під час першої спільної вечері.

Також Фокус писав про свіжі деталі коронації Карла ІІІ, яка запланована на 6 травня 2023.