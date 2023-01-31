Талисман по дате рождения: какой он и как вычислить?

Талисман — очень индивидуальная вещь, которую стоит подбирать тщательно и аккуратно. Подходящий вам символ, который будет приносить удачу и оберегать, поможет выбрать вам ваша дата рождения.

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Как вычислить?

Нужно сложить вместе день, месяц и год вашего рождения, чтобы получить однозначное число — цифру от 1 до 9. К примеру, 11.05.1991 это 1+1+5+1+9+9+1 = 27, а теперь 2+7=9 — именно цифре 9 будет соответствовать ваш оберег.

Расшифровка вычислений:

1

Людям с цифрой один как талисман подойдут предметы круглой формы — это касается как украшений, так и любых других вещей.

2

Людям с такой цифрой подойдет талисман в виде парного или двойного предмета.

3

Обладателем такого кода подойдет что-то в форме треугольника, к тому же равнобедренного. Также приветствуется гравировка цифры 3, ведь она очень сильна. Избегайте красного цвета на талисмане.

4

Подбирайте что-то с четырьмя углами, например куб/коробку, крест или книгу.

5

Людям с пятеркой подойдут символы в форме звезд. Также силой для этой цифры обладают цвета с синими оттенками.

6

Если у вас цифра 6 — вам нужен талисман, которые будет очень приятным на ощупь, а также он должен быть связан с важным днем в вашей жизни.

7

Людям с таким кодом нужно что-то с цифрой семь: автомобильный или телефонный номер, гравировка на любимую вещь.

8

Ваш талисман должен быть без острых углов. У вас самый большой спектр выбора оберегов для себя — практически все, что вы захотите наполнить силой, будет вам помогать и оберегать.

9

Людям с цифрой 9 приносят удачу комнатное растение или домашнее животное. Чем больше вы будете проявлять к ним заботы, тем больше энергии они будут отдавать в ответ и тем самым наполнять вас.