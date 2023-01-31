Талісман за датою народження: який він і як вирахувати?

Талісман — дуже індивідуальна річ, яку варто підбирати ретельно й акуратно. Символ, що підходить вам, приноситиме удачу й оберігатиме. Його допоможе вибрати ваша дата народження.

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Як визначити?

Потрібно скласти разом день, місяць і рік вашого народження, щоб отримати однозначне число — цифру від 1 до 9. Наприклад, 11.05.1991 це 1+1+5+1+9+9+1 = 27, а тепер 2+7 = 9 — саме цифрі 9 відповідатиме ваш оберег.

Розшифрування обчислень:

1

Людям із цифрою один як талісман підійдуть предмети круглої форми — це стосується як прикрас, так і будь-яких інших речей.

2

Людям із такою цифрою підійде талісман у вигляді парного чи подвійного предмета.

3

Власником такого коду підійде щось у формі трикутника, до того ж рівнобедреного. Також вітається гравіювання цифри 3, адже воно дуже сильне. Уникайте червоного кольору на талісмані.

4

Підбирайте щось із чотирма кутами, наприклад куб/коробку, хрест чи книгу.

5

Людям із п'ятіркою підійдуть символи у формі зірок. Також силу для цієї цифри мають кольори із синіми відтінками.

6

Якщо у вас цифра 6 — вам потрібен талісман, який буде дуже приємним на дотик, а також він повинен бути пов'язаний із важливим днем у вашому житті.

7

Людям із таким кодом потрібно щось із цифрою сім: автомобільний чи телефонний номер, гравіювання на улюбленій речі.

8

Ваш талісман має бути без гострих кутів. У вас найбільший спектр вибору оберегів для себе — практично все, що ви захочете наповнити силою, допомагатиме вам і оберігатиме.

9

Людям із цифрою 9 приносять удачу кімнатна рослина або домашня тварина. Чим більше ви проявлятимете до них турботи, тим більше енергії вони будуть віддавати у відповідь і тим самим наповнювати вас.