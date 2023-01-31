Курит каннабис и работает за копейки. Как живет неизвестный младший брат Элтона Джона

Сэр Элтон Джон – мегазвезда и миллионер, летающий на частных самолетах и живущий в роскошном имении со своей семьей, однако его брат выращивает галлюциногенные грибы и ведет жизнь хиппи.

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Про жизнь суперзвезды Элтона Джона, кажется известно все. Ведь про него даже был снят байопик в 2019 году. В фильме "Рокетмен" роль Элтона исполнил Тэрон Эджертон. Однако мало кто знает, что у звезды есть младшие братья, родившиеся во втором браке его отца. И с ними сэр Элтон не поддерживает отношения. Самый примечательный среди них – Джефф Дуайт, который ведет жизнь хиппи и тоже хочет стать музыкантом. Об этом пишет Daily Mail.

Элтон Джон, настоящее имя которого Реджиналд Кеннет Дуайт, родился в Пиннере, Англия, в семье майора ВВС Стэнли Дуайта и его жены Шейлы.

[ + – ] Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона Фото: Скриншот

Стэнли и Шейла развелись в 1962 году, когда Дуайту было 15 лет. Элтон Джон после писал в своих мемуарах, что отец запрещал ему играть в футбол в саду, носить модную одежду и даже есть сельдерей, потому что это получалось у мальчика слишком шумно.

"Я не знаю, в чем была его проблема, — писал Элтон в своей автобиографии "Я", опубликованной в 2019 году. — Может быть, это как-то связано с тем, что он служил в армии, где все регулировалось правилами".

Но родители Элтона развелись не из-за сельдерея, а из-за измен его матери.

"Я помню, как мой отец рассказывал мне, как он поймал парня, который перелезал через забор в задней части сада", — говорит он.

Мать Элтона Джона вышла замуж за Фреда Фейрбразэра, а Стэнли Дуайт женился на женщине по имени Эдна. Пара переехала в мерсисайдскую деревню Порт-Санлайт, где Стэнли работал в Unilever менеджером по закупкам, а Эдна за пять лет родила четырех мальчиков.

[ + – ] Единственное фото Элтона Джона с младшими братьями и отцом

Старшим был Стэн, который впоследствии стал бухгалтером, Роберт стал работать в компании по продаже лотерейных билетов, после родился Джефф, а младший, Саймон, стал инженером-строителем.

Джефф вспоминает, что когда ему было пять лет, знаменитый старший брат приехал к ним в гости на своем "Роллс-Ройсе", и пригласил всю семью на свой концерт.

"Я помню, как видел всех этих людей снаружи, кричащих и толкавших стеклянные двери", — говорит Джефф, но после очередного переезда Элтон больше не навещал отца и братьев.

Джефф в 15 лет он в одиночку отправился в Манчестер, чтобы увидеть концерт Элтона и навестить его за кулисами.

"После этого он позвонил мне один раз, но потом я больше ничего от него не слышал. В то время я был немного расстроен, но он был занятым человеком, путешествовавшим по всему миру, так что я его понимаю", — говорит Джефф. По его словам, их отец гордился знаменитым сыном, чтобы Элтон Джон не писал в своих мемуарах.

Хотя Джефф отлично учился в школе и начал учиться на инженера-конструктора в Уорикском университете, он бросил учебу после того, как его девушка забеременела. Они поженились, у них было двое детей, однако они развелись, когда младший брат суперзвезды "разочаровался в мире, в котором жил".

Он принял участие в краже со взломом, и в итоге отсидел 17 месяцев в тюрьме, и, хотя впоследствии он нашел работу клерком в кухонной компании, в конце концов его уволили.

С тех пор Джефф не работал и жил в собственном садовом сарая, сдавая свой дом в аренду. Но он говорит, что никогда не попросит у знаменитого брата денег, хотя считает, что мог бы помочь Элтону, поделившись своей философией счастья.

"У Элтона есть деньги, но он должен жертвовать своим временем ради этих денег. Я же могу делать то, что хочу, в течение дня, и на меня не оказывается никакого давления, чтобы делать что-то или быть кем-то. У него есть свобода, которую могут дать деньги, чтобы вы могли жить в красивой роскошной тюрьме. Но, как говаривал мой папа, "деньги не делают тебя счастливым, они просто позволяют тебе быть несчастным с комфортом", — считает Джефф.

В последний раз Джефф и Элтон разговаривали друг с другом в 1991 году, когда их отец был на смертном одре.

"Я позвонил ему, чтобы узнать, хочет ли он навестить отца, и он просто сказал: "Мы никогда не общались, поэтому я не приеду. Я думаю, что это грустно, потому что, когда кто-то умирает, вы уже никогда не сможете с ним поговорить. Но я рад, что он не пришел на похороны, потому что это превратилось бы в полный цирк", — говорит Джефф.

С тех пор Джефф занялся своей собственной жизнью и встречами Сказочных пиратов, которые проходят два раза в год. Это свободное объединение из 200 человек, которые проводят духовные собрания в отдаленных уголках Уэльса.

Из всех историй, которые рассказывает младший сводный брат сэра Элтона Джона Джефф Дуайт, возможно, одна из самых странных касается инцидента, который, по его словам, произошел в 1995 году.

Как и следовало ожидать от давнего курильщика каннабиса, воспоминания 56-летнего Джеффа несколько туманны. Но тем летом, насколько он помнит, его старый потрепанный фургон сломался возле особняка рок-звезды в Беркшире, и когда он позвонил в звонок у ворот, решив попросить о помощи, его прогнали охранники.

Денег на гостиницу у него не было, так что Джефф провел ночь в кустах у особняка своего знаменитого брата.

"Я ничего не хотел бы больше, чем узнать его получше", — признается Джефф.

Он говорит, что был бы больше похож на Элтона, но тот трансплантировал себе волосы, а Джефф ничего не делает со своей лысиной. К тому же старый хиппи говорит, что его не беспокоит внешняя оболочка.

"У меня телосложение моей матери, а у него — моего отца, поэтому я похож на палку, а Элтон — на бочку", — смеется Джефф.

[ + – ] Элтон Джон Фото: Instagram eltonjohn

Элтон Джон может похвастаться состоянием в 400 миллионов фунтов стерлингов, двумя соседними особняками в Беверли-Хиллз и потрясающей виллой 1920-х годов на юге Франции. , каждая стоит около 15 миллионов фунтов стерлингов.

Джефф, напротив, живет впроголодь. Он делает юрты — круглые палатки, любимые представителями богемы, — а также мастерит кельтские арфы, организовывает музыкальные фестивали и продает дрова, чтобы прокормиться.

Каждую неделю Джефф тратит около пяти фунтов на цветы для бога Шивы, но в отличие от Элтона, который однажды выложил почти 300 000 фунтов стерлингов на букеты для своего бывшего бойфренда и менеджера Джона Рида за один год, он ходит по магазинам в поисках выгодного предложения.

И еще Джеффа и Элтона Джона роднит любовь к яркой одежде. Они оба умеют создавать потрясающие образы.

Так, недавно Джефф явился в суд с индуистским трезубцем и в женской одежде, чтобы быть оштрафованным на 120 фунтов стерлингов за хранение волшебных грибов, галлюциногенов класса А.

[ + – ] Джефф Дуайт явился в суд с трезубцем

Охранники заставили его оставить трезубец в фойе, но его наряд точно произвел впечатление на судью.

"Я взял с собой трезубец, чтобы мне было на чем поклясться, поскольку я не собирался использовать Библию. А в женское я оделся, чтобы не выглядеть воином. Я хотел сделать себя настолько неагрессивным, насколько это возможно", — говорит Джефф.

Также он пишет музыку и песни, как и его знаменитый брат и когда-нибудь мечтает прославиться.

Несколько лет назад Джефф начал получать рождественские открытки от Элтона, Дэвида Ферниша и их маленьких сыновей.

Он написал ответ, но Элтон Джон так ему и не ответил.

"Может быть, он не получил мою карточку или воспринял ее неправильно. Кто знает? Но, похоже, меня удалили из базы данных", — шутит Джефф, младший неизвестный брат знаменитого сэра Элтона Джона.

Напомним, в прошлом году Элтон Джон заявил, что завершает концертную деятельность. 75-летний певец признался, что устал, так как гастролирует с 17 лет. К тому же его беспокоит травма бедра.