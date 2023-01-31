Курить канабіс і працює за копійки. Як живе невідомий молодший брат Елтона Джона

Сер Елтон Джон Ч мегазірка та мільйонер, що літає на приватних літаках і живе в розкішному маєтку зі своєю сім'єю, проте його брат вирощує галюциногенні гриби та веде життя хіпі.

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Про життя суперзірки Елтона Джона, здається, відомо все. Адже про нього навіть було знято байопік у 2019 році. У фільмі "Рокетмен" роль Елтона виконав Терон Еджертон. Проте мало хто знає, що зірка має молодших братів, які народилися в другому шлюбі його батька. І з ними сер Елтон не підтримує стосунки. Найпримітніший серед них — Джефф Двайт, який веде життя хіпі й теж хоче стати музикантом. Про це пише Daily Mail.

Елтон Джон, справжнє ім'я якого Реджинальд Кеннет Двайт, народився в Піннері, що в Англії, в сім'ї майора ВПС Стенлі Двайта і його дружини Шейли.

[ + – ] Терон Еджертон у ролі Елтона Джона Фото: Скриншот

Стенлі та Шейла розлучилися в 1962 році, коли Реджинальду було 15 років. Елтон Джон після писав у своїх мемуарах, що батько забороняв йому грати у футбол у саду, носити модний одяг і навіть їсти селеру, тому що це виходило в хлопчика надто гучно.

"Я не знаю, в чому була його проблема, — писав Елтон у своїй автобіографії "Я", опублікованій у 2019 році. — Можливо, це якось пов'язано з тим, що він служив в армії, де все регулювалося правилами".

Але батьки Елтона розлучилися не через селеру, а через зради його матері.

"Я пам'ятаю, як мій батько розповідав мені, як він упіймав хлопця, який перелазив через паркан у задній частині саду", — каже він.

Мати Елтона Джона вийшла заміж за Фреда Фейрбразера, а Стенлі Двайт одружився з жінкою на ім'я Една. Пара переїхала до мерсисайдського села Порт-Санлайт, де Стенлі працював в Unilever менеджером із закупівель, а Една за п'ять років народила чотирьох хлопчиків.

[ + – ] Єдине фото Елтона Джона з молодшими братами та батьком

Старшим був Стен, який згодом став бухгалтером, Роберт почав працювати в компанії з продажу лотерейних квитків, після чого народився Джефф, а молодший, Саймон, став інженером-будівельником.

Джефф згадує, що коли йому було п'ять років, знаменитий старший брат приїхав до них у гості на своєму "Роллс-Ройсі" та запросив усю родину на свій концерт.

"Я пам'ятаю, як бачив усіх цих людей зовні, що кричали та штовхали скляні двері", — каже Джефф, але після чергового переїзду Елтон більше не відвідував батька та братів.

Джефф у 15 років він сам подався до Манчестера, щоб побачити концерт Елтона та відвідати його за лаштунками.

"Після цього він подзвонив мені один раз, але потім я більше нічого від нього не чув. Тоді я був трохи засмучений, але він був зайнятою людиною, яка подорожувала по всьому світу, так що я його розумію", — говорить Джефф. За його словами, їхній батько пишався знаменитим сином, що б Елтон Джон не писав у своїх мемуарах.

Хоча Джефф чудово навчався в школі та почав навчатися на інженера-конструктора у Ворикському університеті, він кинув навчання після того, як його дівчина завагітніла. Вони побралися, у них було двоє дітей, проте вони розлучилися, коли молодший брат суперзірки "розчарувався у світі, в якому жив".

Він взяв участь у крадіжці зі зломом, і в результаті відсидів 17 місяців у в'язниці, і, хоч згодом він знайшов роботу клерком у кухонній компанії, зрештою його звільнили.

Із того часу Джефф не працював і жив у власному садовому сараї, здаючи свій будинок в оренду. Але він каже, що ніколи не попросить у знаменитого брата грошей, хоча вважає, що міг би допомогти Елтону, поділившись своєю філософією щастя.

"В Елтона є гроші, але він повинен жертвувати своїм часом заради цих грошей. Я ж можу робити те, що хочу, протягом дня, і на мене не чиниться жодного тиску, щоб робити щось чи бути кимось. У нього є свобода, яку можуть дати гроші, щоб ви могли жити в гарній розкішній в'язниці, але, як казав мій тато, "гроші не роблять тебе щасливим, вони просто дозволяють тобі бути нещасним із комфортом", — вважає Джефф.

Востаннє Джефф і Елтон розмовляли один із одним у 1991 році, коли їхній батько був на смертному одрі.

"Я подзвонив йому, щоб дізнатися, чи хоче він відвідати батька, і він просто сказав: "Ми ніколи не спілкувалися, тому я не приїду". Я думаю, що це сумно, бо коли хтось помирає, ви вже ніколи не зможете з ним поговорити. Але я радий, що він не прийшов на похорон, бо це перетворилося б на повний цирк", — каже Джефф.

З того часу Джефф зайнявся своїм власним життям і зустрічами Казкових піратів, які проходять двічі на рік. Це вільне об'єднання з 200 осіб, які проводять духовні збори у віддалених куточках Вельсу.

З усіх історій, які розповідає молодший зведений брат сера Елтона Джона Джефф Двайт, можливо, одна з найдивніших стосується інциденту, який, за його словами, стався 1995 року.

Як і слід очікувати від давнього курця канабісу, спогади 56-річного Джеффа трохи туманні. Але того літа, наскільки він пам'ятає, його старий пошарпаний фургон зламався біля маєтку рокзірки в Беркширі, і коли він подзвонив у дзвінок біля воріт, вирішивши попросити про допомогу, його прогнали охоронці.

Грошей на готель у нього не було, тож Джефф провів ніч у кущах біля маєтку свого знаменитого брата.

"Я нічого не хотів би більше, ніж дізнатися його краще", — зізнається Джефф.

Він каже, що був би схожий на Елтона, але той трансплантував собі волосся, а Джефф нічого не робить зі своєю лисиною. До того ж старий хіпі каже, що його не турбує зовнішня оболонка.

"У мене статура моєї матері, а в нього — мого батька, тому я схожий на ціпок, а Елтон — на бочку", — сміється Джефф.

[ + – ] Елтон Джон Фото: Instagram eltonjohn

Елтон Джон може похвалитися статками 400 мільйонів фунтів стерлінгів, двома сусідніми маєтками в Беверлі-Хіллз і приголомшливою віллою 1920-х років на півдні Франції. Кожна коштує близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Джефф, навпаки, живе надголодь. Він робить юрти — круглі намети, улюблені представниками богеми, — а також майструє кельтські арфи, організовує музичні фестивалі та продає дрова, щоби прогодуватися.

Щотижня Джефф витрачає близько п'яти фунтів на квіти для бога Шиви, але на відміну від Елтона, який одного разу виклав майже 300 000 фунтів стерлінгів на букети для свого колишнього бойфренда й менеджера Джона Ріда за один рік, він ходить магазинами в пошуках вигідної пропозиції.

І ще Джеффа й Елтона Джона ріднить любов до яскравого одягу. Вони обидва вміють створювати чудові образи.

Так, нещодавно Джефф з'явився до суду з тризубцем індуїста і в жіночому одязі, щоб бути оштрафованим на 120 фунтів стерлінгів за зберігання чарівних грибів, галюциногенів класу А.

[ + – ] Джефф Двайт з'явився до суду з тризубом

Охоронці змусили його залишити тризуб у фойє, але його вбрання точно справило враження на суддю.

"Я взяв із собою тризуб, щоб мені було на чому присягнутися, оскільки я не збирався використати Біблію. А в жіноче я одягнувся, щоб не здаватися воїном. Я хотів зробити себе настільки неагресивним, наскільки це можливо", — каже Джефф.

Також він пише музику та пісні, як і його знаменитий брат, і колись мріє прославитися.

Кілька років тому Джефф почав отримувати різдвяні листівки від Елтона, Девіда Ферніша та їхніх маленьких синів.

Він написав відповідь, але Елтон Джон так і не відповів.

"Можливо, він не отримав мою картку або сприйняв її неправильно. Хто знає? Але, схоже, мене видалили з бази даних", — жартує Джефф, молодший невідомий брат знаменитого сера Елтона Джона.

Нагадаємо, минулого року Елтон Джон заявив, що завершує концертну діяльність. 75-річний співак зізнався, що втомився, бо гастролює із 17 років. До того ж його турбує травма стегна.