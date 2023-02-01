1 февраля 2023 года: Макарьев день - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя сквернословить, завидовать и тяжело работать.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Макария Великого. Это христианский святой, отшельник. Он вел с народом духовные беседы, учил смирению и кротости, много времени проводил в молитве. В народе его считали великим советником и целителем болезней. Еще Макарьев день называют весновоуказателем — по погоде определяли, какой будет весна.
Что нельзя делать 1 февраля:
- злиться
- сквернословить
- завидовать
- тяжело работать
Народные приметы и поверья:
► солнечно или оттепель – к ранней весне
► метель — к поздней весне
► какая погода 1 числа – таким и весь февраль будет
► звездное небо – к затяжной зиме
День ангела празднуют:
Антоний, Арсений, Макарий, Марк, Николай, Петр, Савва, Феодор, Феодосия
Также в этот день:
1709 — На необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк
1865 — отмена рабства в США
1884 — опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка
1925 — Варшавская радиостанция PTR провела первую официальную радиопередачу в Польше. Рождение польского радио
1994 — вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза