1 февраля 2023 года: Макарьев день - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя сквернословить, завидовать и тяжело работать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Макария Великого. Это христианский святой, отшельник. Он вел с народом духовные беседы, учил смирению и кротости, много времени проводил в молитве. В народе его считали великим советником и целителем болезней. Еще Макарьев день называют весновоуказателем — по погоде определяли, какой будет весна.

Что нельзя делать 1 февраля:

злиться

сквернословить

завидовать

тяжело работать

Народные приметы и поверья:

► солнечно или оттепель – к ранней весне

► метель — к поздней весне

► какая погода 1 числа – таким и весь февраль будет

► звездное небо – к затяжной зиме

День ангела празднуют:

Антоний, Арсений, Макарий, Марк, Николай, Петр, Савва, Феодор, Феодосия

Также в этот день:

1709 — На необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк

1865 — отмена рабства в США

1884 — опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка

1925 — Варшавская радиостанция PTR провела первую официальную радиопередачу в Польше. Рождение польского радио

1994 — вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза