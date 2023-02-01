1 лютого 2023: день Макарія — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна поганословити, заздрити та важко працювати.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Макарія Великого. Це християнський святий, пустельник. Він вів з народом духовні бесіди, навчав смиренності та лагідності, багато часу проводив у молитві. У народі його вважали великим радником та цілителем хвороб. Ще день Макарія називають весняним покажчиком — за погодою визначали, якою буде весна.

Що не можна робити 1 лютого:

злитися

поганословити

заздрити

тяжко працювати

Народні прикмети та повір'я:

► сонячно або відлига – до ранньої весни

► хуртовина — до пізньої весни

► яка погода 1 числа – таким і весь лютий буде

► зоряне небо – до затяжної зими

День ангела святкують:

Антоній, Арсеній, Макарій, Марк, Микола, Петро, Сава, Феодор, Феодосія

Також у цей день:

1709 — На безлюдному острові архіпелагу Хуан Фернандес в Тихому океані знайдений матрос Александр Селкірк, який став прообразом Робінзона Крузо

1865 — скасування рабства в США

1884 — опубліковано перше видання Оксфордського словника англійської мови

1925 — Варшавська радіостанція PTR провела першу офіційну радіопередачу в Польщі. Народження польського радіо

1994 — набули чинності Шенгенські угоди, підписані країнами ЄС і що передбачають запровадження повної свободи переміщення громадян між державами-учасницями Європейського Союзу