1 лютого 2023: день Макарія — чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна поганословити, заздрити та важко працювати.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Макарія Великого. Це християнський святий, пустельник. Він вів з народом духовні бесіди, навчав смиренності та лагідності, багато часу проводив у молитві. У народі його вважали великим радником та цілителем хвороб. Ще день Макарія називають весняним покажчиком — за погодою визначали, якою буде весна.
Що не можна робити 1 лютого:
- злитися
- поганословити
- заздрити
- тяжко працювати
Народні прикмети та повір'я:
► сонячно або відлига – до ранньої весни
► хуртовина — до пізньої весни
► яка погода 1 числа – таким і весь лютий буде
► зоряне небо – до затяжної зими
День ангела святкують:
Антоній, Арсеній, Макарій, Марк, Микола, Петро, Сава, Феодор, Феодосія
Також у цей день:
1709 — На безлюдному острові архіпелагу Хуан Фернандес в Тихому океані знайдений матрос Александр Селкірк, який став прообразом Робінзона Крузо
1865 — скасування рабства в США
1884 — опубліковано перше видання Оксфордського словника англійської мови
1925 — Варшавська радіостанція PTR провела першу офіційну радіопередачу в Польщі. Народження польського радіо
1994 — набули чинності Шенгенські угоди, підписані країнами ЄС і що передбачають запровадження повної свободи переміщення громадян між державами-учасницями Європейського Союзу