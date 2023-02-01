Дочь Майкла Джексона посетила премьеру фильма Памелы Андерсон

Благодаря открытому платью на бретельках она продемонстрировала все свои татуировки.

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Единственная дочь Майкла Джексона, 24-летняя модель и певица Пэрис Джексон, посетила презентацию документального фильма Памелы Андерсон "Памела, история любви", который сняла компания Netflix. Об этом пишет Hello.

Для своего появления на публике Пэрис надела шелковое коричневое платье на тонких бретельках. Наряд был полностью однотонным, а украшал и дополнял его высокий разрез сбоку.

Образ Пэрис завершила сумкой Saddle с леопардовым принтом от Dior, а также босоножками на высоких каблуках в золотом оттенке. В ушах и на руках у девушки было много золотых украшений, которые хорошо сочетались с платьем, а на лице — макияж с коричневой помадой на губах.

Сама виновница мероприятия — 55-летняя канадо-американская актриса и модель Памела Андерсон — повторила свой культовый образ из сериала "Спасатели Малибу".

Ранее Фокус писал, дочка Майкла Джексона Пэрис рассказывала, что тяжело переживала смерть отца в подростковом возрасте из-за чего сильно набрала вес, резала и жгла собственное тело. Также Пэрис говорила журналистам, что из-за пристального внимания папарацци у нее развилось ПТСР, из-за чего ей долгое время пришлось посещать психотерапевта.