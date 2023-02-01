Дочка Майкла Джексона відвідала прем'єру фільму Памели Андерсон

Завдяки відкритій сукні на бретельках вона продемонструвала всі свої татуювання.

Related video

Єдина дочка Майкла Джексона, 24-річна модель і співачка Періс Джексон відвідала презентацію документального фільму Памели Андерсон "Памела, історія любові", який зняла компанія Netflix. Про це пише Hello.

Для своєї появи на публіці Періс одягла шовкову коричневу сукню на тонких бретельках. Вбрання було повністю однотонним, а прикрашав і доповнював його високий розріз збоку.

Образ Періс завершила сумкою Saddle із леопардовим принтом від Dior, а також босоніжками на високих підборах у золотому відтінку. У вухах і на руках дівчина мала багато золотих прикрас, які добре поєднувалися із сукнею, а на обличчі — макіяж із коричневою помадою на губах.

Сама винуватиця заходу — 55-річна канадо-американська акторка та модель Памела Андерсон — повторила свій культовий образ із серіалу "Рятувальники Малібу".

Раніше Фокус писав, що донька Майкла Джексона Періс розповідала, що важко переживала смерть батька в підлітковому віці, через що сильно набрала вагу, різала та пекла власне тіло. Також Періс говорила журналістам, що через пильну увагу папараці в неї розвинувся ПТСР, через що їй довгий час довелося відвідувати психотерапевта.