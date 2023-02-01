Толпа поклонников осадила бутик в Париже, чтобы увидеть Анджелину Джоли

Актриса посетила бутик Guerlain на Елисейских полях, а снаружи ее ждали десятки фанатов.

Related video

Анджелина Джоли выглядела потрясающе, когда посетила бутик Guerlain на Елисейских полях в Париже, но явно не ожидала, что на улице соберется огромная толпа фанатов. Однако она взяла себя в руки и пообщалась с поклонниками. Об этом пишет Daily Mail.

Чтобы добраться до машины, Джоли понадобилась помощь охранников, но она несколько раз останавливалась, чтобы пообщаться с поклонниками и раздать автографы.

[ + – ] Анджелина Джоли в Париже

Актриса выглядела потрясающе в черном пальто с золотыми пуговицами, кремовом платье и с новой стильной сумочкой Dior.

Неизвестно, посещала она бутик для собственного удовольствия и для того, чтобы поговорить о сотрудничестве.

В 2019 году актриса стала лицом рекламной кампании парфюма Guerlain Mon. Чувственный рекламный ролик снимали в ее имении в Камбодже.

[ + – ] Анджелина Джоли в Париже

Джоли появилась на публике в первый раз после того, как получила приятный подарок — пачку бумаг из расследования ФБР предполагаемой ссоры в самолете между ней и Брэдом Питтом, которая спровоцировала их долгий и скандальный развод.

Более 100 страниц отчета ФБР были "переработаны и переданы" Джоли после судебного разбирательства и прибыли 4 января этого года. Еще один транш будет у актрисы к концу этого месяца.

47-летняя Джоли искала документы, потому что она утверждает, что они нужны ей для получения "юридической защиты" от своего бывшего 59-летнего мужа.

А тем времен Брэд Питт решил избавиться от своего семейного дома в Калифорнии, в котором когда-то жил с Анджелиной Джоли их детьми.

Ранее имение принадлежало другой знаменитости – Кассандре Петерсон, известной как "Эльвира, повелительница тьмы".

Брэд Питт тайно продает свой громадный особняк в Лос-Фелиз, районе Лос-Анджелеса, потому что он хочет купить "что-то поменьше" в Лос-Анджелесе.