Натовп шанувальників оточив бутик у Парижі, щоб побачити Анджеліну Джолі
Акторка відвідала бутик Guerlain на Єлисейських полях, а зовні на неї чекали десятки фанатів.
Анджеліна Джолі виглядала приголомшливо, коли відвідала бутик Guerlain на Єлисейських полях у Парижі, але очевидно не очікувала, що на вулиці збереться величезний натовп фанатів. Однак вона взяла себе в руки та поспілкувалася із шанувальниками. Про це пише Daily Mail.
Щоб дістатися машини, Джолі знадобилася допомога охоронців, але вона кілька разів зупинялася, щоб поспілкуватися із шанувальниками та роздати автографи.
Акторка виглядала приголомшливо в чорному пальті із золотими ґудзиками, кремовій сукні та з новою стильною сумочкою Dior.
Невідомо, чи відвідувала вона бутик для власного задоволення, чи для того, щоб поговорити про співпрацю.
У 2019 році акторка стала обличчям рекламної кампанії парфуму Guerlain Mon. Чуттєвий рекламний ролик знімали у її маєтку в Камбоджі.
Джолі з'явилася на публіці вперше після того, як отримала приємний подарунок — пачку паперів із розслідування ФБР передбачуваної сварки в літаку між нею і Бредом Піттом, яка спровокувала їхнє довге і скандальне розлучення.
Понад 100 сторінок звіту ФБР були "перероблені та передані" Джолі після судового розгляду та прибули 4 січня цього року. Ще один транш буде в акторки до кінця цього місяця.
47-річна Джолі шукала документи, бо вона стверджує, що вони потрібні їй для отримання "юридичного захисту" від свого колишнього 59-річного чоловіка.
А тим часом Бред Пітт вирішив позбавитися свого сімейного будинку в Каліфорнії, в якому колись жив з Анджеліною Джолі та їхніми дітьми.
Раніше маєток належав іншій знаменитості — Кассандрі Петерсон, відомої як "Ельвіра, повелителька пітьми".
Бред Пітт таємно продає свій величезний маєток у Лос-Феліз, районі Лос-Анджелеса, тому що він хоче купити "щось менше" у Лос-Анджелесі.