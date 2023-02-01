Натовп шанувальників оточив бутик у Парижі, щоб побачити Анджеліну Джолі

Акторка відвідала бутик Guerlain на Єлисейських полях, а зовні на неї чекали десятки фанатів.

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Анджеліна Джолі виглядала приголомшливо, коли відвідала бутик Guerlain на Єлисейських полях у Парижі, але очевидно не очікувала, що на вулиці збереться величезний натовп фанатів. Однак вона взяла себе в руки та поспілкувалася із шанувальниками. Про це пише Daily Mail.

Щоб дістатися машини, Джолі знадобилася допомога охоронців, але вона кілька разів зупинялася, щоб поспілкуватися із шанувальниками та роздати автографи.

[ + – ] Анджеліна Джолі в Парижі

Акторка виглядала приголомшливо в чорному пальті із золотими ґудзиками, кремовій сукні та з новою стильною сумочкою Dior.

Невідомо, чи відвідувала вона бутик для власного задоволення, чи для того, щоб поговорити про співпрацю.

У 2019 році акторка стала обличчям рекламної кампанії парфуму Guerlain Mon. Чуттєвий рекламний ролик знімали у її маєтку в Камбоджі.

[ + – ] Анджеліна Джолі в Парижі

Джолі з'явилася на публіці вперше після того, як отримала приємний подарунок — пачку паперів із розслідування ФБР передбачуваної сварки в літаку між нею і Бредом Піттом, яка спровокувала їхнє довге і скандальне розлучення.

Понад 100 сторінок звіту ФБР були "перероблені та передані" Джолі після судового розгляду та прибули 4 січня цього року. Ще один транш буде в акторки до кінця цього місяця.

47-річна Джолі шукала документи, бо вона стверджує, що вони потрібні їй для отримання "юридичного захисту" від свого колишнього 59-річного чоловіка.

А тим часом Бред Пітт вирішив позбавитися свого сімейного будинку в Каліфорнії, в якому колись жив з Анджеліною Джолі та їхніми дітьми.

Раніше маєток належав іншій знаменитості — Кассандрі Петерсон, відомої як "Ельвіра, повелителька пітьми".

Бред Пітт таємно продає свій величезний маєток у Лос-Феліз, районі Лос-Анджелеса, тому що він хоче купити "щось менше" у Лос-Анджелесі.