Бред Пітт таємно продає свій величезний маєток у Лос-Анджелесі

Раніше маєток належав іншій знаменитості — Кассандрі Петерсон, відомої як "Ельвіра, повелителька пітьми".

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Бред Пітт таємно продає свій величезний маєток у Лос-Феліз, районі Лос-Анджелеса, в якому щасливо жив разом з Анджеліною Джолі та їхніми дітьми. Про це пише Daily Mail.

Вартість величезного маєтку — майже 40 мільйонів доларів. За словами джерела, він хоче купити "щось менше" у Лос-Анджелесі.

Будинок був куплений Піттом у 1994 році за 1,7 мільйонів доларів в акторки Кассандри Петерсен, яка прославилася роллю у фільмі "Ельвіра, володарка пітьми".

[ + – ] Маєток Бреда Пітта Фото: Скриншот

З того часу він доповнював будинок безліччю зручностей, враховуючи скейт-парк і тенісний павільйон. Саме тут Бред Пітт жив з Анджеліною Джолі та їхніми шістьма дітьми до їхнього розлучення у 2016 році.

Він значно розширив маєток, скуповуючи ділянки поряд.

Також Пітт і Джолі залучені до судової тяжби за Chateau Miraval, маєток із 35 кімнатами та знаменитий виноградник на півдні Франції, які знаменитості купили за 60 мільйонів доларів у 2011 році.

Після розлучення з Анджеліною Бред був пов'язаний з багатьма жінками, останнім часом він зустрічається з Інес де Рамон.

Вони разом зустріли Новий рік у Кабо-Сан-Лукасі в Мексиці.

"Вони зустрічаються і веселяться. Їм добре разом. Жодних стресів і Бред цим насолоджується", — розповіло джерело.

Пара познайомилася через спільного знайомого. Раніше Інес була одружена із зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі. Вони розлучилися після трьох років шлюбу у вересні 2022 року. Раніше Фокус розповідав про Інес.