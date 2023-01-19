Брэд Питт тайно продает свое огромное имение в Лос-Анджелесе

Ранее имение принадлежало другой знаменитости – Кассандре Петерсон, известной как "Эльвира, повелительница тьмы".

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Брэд Питт тайно продает свой громадный особняк в Лос-Фелиз, районе Лос-Анджелеса, в котором счастливо жил вместе с Анджелиной Джоли и их детьми. Об этом пишет Daily Mail.

Стоимость огромного имения – около 40 миллионов долларов. По словам источника, он хочет купить "что-то поменьше" в Лос-Анджелесе.

Дом был куплен Питтом в 1994 году за 1,7 миллиона долларов у актрисы Кассандры Петерсен, которая прославилась ролью в фильме "Эльвира, повелительница тьмы".

[ + – ] Имение Брэда Питта Фото: Скриншот

С тех пор он дополнял дом множеством удобств, включая скейт-парк и теннисный павильон. Именно здесь Брэд Питт жил с Анджелиной Джоли и их шестью детьми до их развода в 2016 году.

Он значительно расширил имение, скупая участки рядом.

Также Питт и Джоли вовлечены в судебную тяжбу за Chateau Miraval, поместье с 35 комнатами и знаменитый виноградник на юге Франции, которые знаменитости купили за 60 миллионов долларов в 2011 году.

После расставания с Анджелиной Брэд был связан со многими женщинами, в последнее время он встречается с Инес де Рамон.

Они вместе встретили Новый год в Кабо-Сан-Лукас в Мексике.

"Они встречаются и веселятся. Им хорошо вместе. Никаких стрессов и Брэд этим наслаждается", — рассказал источник.

Пара познакомилась через общего знакомого. Ранее Инес была замужем за звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли. Они расстались после трех лет брака в сентябре 2022 года. Ранее Фокус рассказывал о Инес.