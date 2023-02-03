3 февраля 2023 года: Максимов день - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя пришивать пуговицы, ругаться и ссориться.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Максима Исповедника. Он был настоятелем монастыря и всю свою жизнь прославлял православие. Его проповеди имели огромный успех, многие люди отказались от ереси. За веру и проповеди Максима подвергли мучениям, отправили в заключение на кавказ, где он и умер.
Что нельзя делать 3 февраля:
- пришивать пуговицы
- ругаться, обижаться, ссориться
Народные приметы и поверья:
► ясная погода – к ранней весне
► ясная звезда – к морозу
► тепло на улице — к ранней весне
► холодный и сухой день – к жаркому лету
Родились сегодня:
1809 — Феликс Мендельсон (ум. 1874), немецкий композитор, пианист, дирижер, педагог
1982 — Вера Брежнева (урожд. Вера Галушка), украинская певица, актриса, телеведущая, экс-солистка группы "ВИА Гра"
День ангела празднуют:
Агнесса, Акила, Анастасий, Анна, Валерьян, Евгений, Иван, Илья, Кандид, Максим, Неофит, Тимофей, Феодосий
Также в этот день:
1637 — тюльпаномания в Нидерландах. Число продающих луковицы тюльпанов превысило число покупающих. Началась биржевая паника; всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены