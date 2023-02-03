3 лютого 2023 року: Максимів день – чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна пришивати ґудзики, лаятися та сваритися.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника. Він був настоятелем монастиря і все своє життя прославляв православ'я. Його проповіді мали величезний успіх, багато людей відмовилися від єресі. За віру та проповіді Максима, його піддали мукам, відправили в заслання на Кавказ, де він і помер.
Що не можна робити 3 лютого:
- пришивати ґудзики
- сваритися, ображатися, сваритися
Народні прикмети та повір'я:
► ясна погода — до ранньої весни
► ясна зірка — до морозу
► тепло на вулиці — до ранньої весни
► холодний і сухий день — до спекотного літа
Народилися сьогодні:
1809 — Фелікс Мендельсон (пом. 1874), німецький композитор, піаніст, диригент, педагог
1982 — Віра Брежнєва (нар. Віра Галушка), українська співачка, акторка, телеведуча, екссолістка групи "ВІА Гра"
День ангела святкують:
Агнеса, Акила, Анастасій, Ганна, Валер'ян, Євген, Іван, Ілля, Кандід, Максим, Неофіт, Тимофій, Феодосій
Також у цей день:
1637 — тюльпаноманія в Нідерландах. Кількість тих, хто продає цибулини тюльпанів перевищила кількість покупців. Почалася біржова паніка; всього за одну ніч тисячі голландців були розорені