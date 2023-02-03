Звезда "Секретных материалов" и Californication: как изменился Дэвид Духовны за 30 лет (фото)

На седьмом десятке лет Фокс Малдер все еще продолжает актерскую деятельность, но не ограничивается киноискусством. Параллельно развиваются писательская и музыкальная карьеры известного ньюйоркца.

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You People, новая комедия от Netflix с участием Дэвида Духовны "заставит зрителей вздрогнуть". Звезде американской киноиндустрии — 62 года, но его герои по-прежнему появляются на экранах, хотя он и объявлял о завершении карьеры и даже перестал писать в Twitter, единственной соцсети, которая у него была. Об этом сообщает портал King5.

[ + – ] Как выглядит Дэвид Духовны сейчас

Вехами в творческой актерской биографии Дэвида Духовны, помимо культовой киносаги 90-х "Секретные материалы", стал сериал Californication (название которого переводят как "Блудливая Калифорния") — об эксцентричном писателе Хэнке Муди, который, переехав из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, пускается во все тяжкие. Алкоголь и наркотики усложняют его отношения с давней подругой и дочерью.

[ + – ] Дэвид Духовны

За свои, пожалуй, самые известные роли — писателя и агента ФБР — актер удостоился премии "Золотой глобус".

Среди прочего, актер снялся таких фильмах, как: "Фрейзер" (1996), "Изображение Бога" (1997), "Совершенно секретно: Борьба за будущее" (1998), "Вернись ко мне" (2000), "Телевизор" (2006), "Козы" (2012), а в прошлом году вышла комедия с его участием под названием "Пузырь".

[ + – ] Дэвид Духовны на американском телешоу

Новейшей актерской работой Духовны стала еще одна комедия You People, посвященная поколенческим спорам и столкновениям разных культуры, в которой также снялся и Эдди Мерфи. Новый фильм от Netflix заставит зрителей вздрогнуть, пояснил американский комик. По его словам юмор — это то, что позволяет относится к жизни не столь серьезно и переживать всевозможные "кринжовые моменты".

[ + – ] Дэвид Духовны читает поэму LA"s a Bad Place to Die

Помимо актерской деятельности, Духовны еще и режиссер, романист и музыкант — выпустил несколько альбомов и дает живые концерты.

[ + – ] Дэвид Духовны сейчас, видео — из Инстаграм

Известно, что Духовны несколько тяготится вниманием прессы к своей личной жизни и нечасто появляется на публике, и потому в этом отношении об известном уроженце Нью-Йорка с восточноевропейской фамилией известно не так уж и много. Прошлым летом папарацци сняли его с новой девушкой, младше его на 32 года.

[ + – ] Дэвид Духовны сейчас

Прежде актер он был женат на актрисе и продюсере Теа Леони, они обручились в 1997 году и были вместе на протяжении 11 лет. Спустя полгода, в 2009 году, пара сообщила, что возобновляет отношения, однако спустя еще несколько лет рассталась окончательно. У них двое детей — 24-летняя дочь и сын, которому 21 год.

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