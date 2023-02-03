Мама Дуэйна "Скалы" Джонсона попала в ДТП (фото)

Женщина осталась невредимой, за что ее звездный сын благодарен полиции Лос-Анджелеса и "ангелам милосердия".

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Мама 50-летнего американского актриса Дуэйна "Скалы" Джонсона попала в автокатастрофу. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Благодарю тебя, Боже. Она в порядке. Ангелы милосердия присматривали за моей мамой, когда она попала в автокатастрофу минувшей ночью… Эта женщина пережила рак легких, жестокий брак, столкновение с пьяным водителем и попытку самоубийства. Она выживает так, что это делает ангелов и чудеса настоящими", — подписал Джонсон снимок "смятой" красной машины.

Также актер поблагодарил полицейских Лос-Анджелеса, которые вовремя отреагировали на инцидент.

"У меня осталась одна мама, так что если у тебя еще есть мама и папа, убедись, что ты их крепко обнимешь, потому что никогда не знаешь, когда получишь тот звонок в 3 утра, который мы никогда не хотим получить", — обратился к подписчикам Дуэйн Джонсон.

[ + – ] Мама Дуэйна "Скалы" Джонсона попала в автокатастрофу

Отметим, что американский актер – единственный наследник Аты Джонсон. В 2003 году она рассталась с отцом своего первенца, Роки Джонсоном. А сам отец "Скалы" умер в начале 2020 года.

[ + – ] Мама Дуэйна Джонсона Фото: therock/Instagram

Напомним, 50-летний Дуэйн Джонсон показал все свои достижения и зачитал рэп.

Также Фокус писал о дне рождения дочери Дуэйна "Скалы" Джонсона.