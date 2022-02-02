Дуэйн "Скала" Джонсон показал все свои достижения в одном видео и зачитал рэп

Актер напомнил, что его зовут Дуэйн Джонсон, но люди знают его совсем под другими именами.

49-летний американский рестлер и актер Дуэйн "Скала" Джонсон" показал все свои самые известные работы в кино и достижения в жизни, опубликовав видео на странице в Instagram и отметив его хештегами #ThatsNotMyName и #WhatsMyMuthaFckinName. За восемь часов после публикации видео собрало свыше 1,3 млн просмотров и более 12 тысяч комментариев.

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В начале видео "Скала" позирует, качаясь в спортзале:

"Меня зовут Дуэйн Джонсон, но они называют меня….", – гласят титры, после которых идет перечень всех его ролей и проектов. Благодаря ролику, 295 млн подписчиков знаменитости смогли обновить в памяти его псевдоним в начале рестлерской карьеры (Флекс Кавана), вспомнить его в роли царя скорпионов ("Царь скорпионов", "Мумия"), Зубной феи "(Зубная фея"), Люка Хоббса ("Форсаж"), "Скалы" (одноименный сериал о жизни и карьере рестлера), доктора Смолдера Брэйвстоуна ("Джуманджи"), голоса из мультфильмов, самого сексуального мужчины из ныне живущих, отца, Черного Адама из предстоящего супергеройского боевика Marvel и даже рэпера под псевдонимом King Brahma. Последний момент – отрывок из совместной работы актера и рэпера Tech N9n. Музыкант записал трек Face Off, где "Скала" исполнил гостевой куплет, продемонстрировав всем, что и в рэпе он может сказать весомое слово.

[ + – ] Дуэйн Джонсон и его образы

В тексте, среди прочего, Дуэйн призывает не жалеть себя и, благодаря упорному труду, взять то, что принадлежит по праву.

"Черный и самоанский в моих венах, моя культура стучит со Стрэнджем. Я меняю игру, так как же меня зовут (Рок)?", – поет, вернее читает актер.

"Благодарен и смущен тем, что дебютировал в рэпе с этими королями хип-хопа 👑🙏🏾, поскольку я просто пытался передать ритм, флоу, энергию и интенсивность, которые не были отстойными 🤣", – писал он еще в октябре у себя на странице.

[ + – ] "Скала", он же King Brahma, читающий рэп

Напомним, что после того, как Дуэйн Джонсон отказался сниматься в "Форсаже", его место занял Джейсон Момоа, звезда "Аквамена". О его участии в 10 части франшизы уже объявлено официально, правда, пока что неизвестно, какая именно роль достанется ему. По слухам, циркулирующим в СМИ, это будет негативный персонаж. Что касается Дуэйна, то недавно он признался, что хотел бы сыграть Джеймса Бонда.

Ранее мы писали, что "Скала" подарил своей 73-летней матери роскошный автомобиль.