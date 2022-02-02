Двейн "Скеля" Джонсон показав усі свої досягнення в одному відео та зачитав реп

Актор нагадав, що його звати Двейн Джонсон, але люди знають його під іншими іменами.

49-річний американський рестлер та актор Двейн "Скеля" Джонсон показав усі свої найвідоміші роботи в кіно та досягнення в житті, опублікувавши відео на сторінці в Instagram і підписавши його хештегами #ThatsNotMyName і #WhatsMyMuthaFckinName. За вісім годин після публікації відео зібрало 1,3 млн переглядів і понад 12 тисяч коментарів.

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На початку відео "Скеля" позує, хитаючись у спортзалі:

"Мене звати Двейн Джонсон, але вони називають мене...." — кажуть титри, після яких іде список усіх його ролей і проєктів. Завдяки ролику, 295 млн підписників знаменитості змогли оновити у пам'яті його псевдонім на початку рестлерської кар'єри (Флекс Кавана), згадати його у ролі царя скорпіонів ("Цар скорпіонів", "Мумія"), Зубної феї" (Зубна фея"), Люка Гоббса ("Форсаж"), "Скелі" (одноіменний серіал про життя і кар'єру рестлера), доктора Смолдера Брейвстоуна ("Джуманджи"), голоса з мультфільмів, найсексуальнішого чоловіка з усіх, які нині живуть, батька, Чорного Адама з майбутнього супергеройського бойовика Marvel і навіть репера під псевдонімом King Brahma. Останній момент — уривок зі спільної роботи актора та репера Tech N9n. Музикант записав трек Face Off, де "Скеля" виконав гостьовий куплет, продемонструвавши всім, що й у репі він може сказати вагоме слово.

[ + – ] Двейн Джонсон і його образи

У тексті, серед іншого, Двейн закликає не шкодувати себе і, завдяки завзятій праці, взяти те, що належить по праву.

"Чорний і самоанський у моїх венах, моя культура стукає зі Стренджем. Я міняю гру, тому що мене звати (Рок)?" — співає, точніше читає актор.

"Вдячний і збентежений тим, що дебютував у репі з цими королями хіп-хопу 👑🙏🏾, оскільки я просто намагався передати ритм, флоу, енергію та інтенсивність, які не були відстійними 🤣", — писав він ще у жовтні в себе на сторінці.

[ + – ] "Скеля", він же King Brahma, який читає реп

Нагадаємо, що після того, як Двейн Джонсон відмовився зніматися у "Форсажі", його місце зайняв Джейсон Момоа, зірка "Аквамена". Про його участь у 10-й частині франшизи вже оголошено офіційно, щоправда, поки що невідомо, яка саме роль дістанеться йому. За чутками, які ширяться у ЗМІ, це буде негативний персонаж. Щодо Двейна, то нещодавно він зізнався, що хотів би зіграти Джеймса Бонда.

Раніше ми писали, що "Скеля" подарував своїй 73-річній матері розкішний автомобіль.