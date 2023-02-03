Мама Двейна "Скелі" Джонсона потрапила в ДТП (фото)

Жінка залишилася неушкодженою, за що її зірковий син вдячний поліції Лос-Анджелеса та "ангелам милосердя".

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Мама 50-річного американського акторка Двейна "Скелі" Джонсона потрапила в автокатастрофу. Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Дякую тобі, Боже. Вона в порядку. Ангели милосердя наглядали за моєю мамою, коли вона потрапила в автокатастрофу минулої ночі… Ця жінка пережила рак легенів, жорсткий шлюб, зіткнення з п’яним водієм та спробу самогубства. Вона виживає так, що це робить янголів і дива справжніми", — підписав Джонсон знімок "зім'ятої" червоної машини.

Також актор подякував поліцейським Лос-Анджелеса, які вчасно зреагували на інцидент.

"У мене залишилася одна мама, тож якщо у тебе ще є мама і тато, переконайся, що ти їх міцно обіймеш, бо ніколи не знаєш, коли отримаєш той дзвінок о 3 ранку, який ми ніколи не хочемо отримати", — звернувся до підписників Двейн Джонсон.

[ + – ] Мама Двейна "Скелі" Джонсона потрапила в автокатастрофу

Зазначимо, що американський актор — єдиний спадкоємець Ати Джонсон. У 2003 році вона розлучилася з батьком свого первістка, Рокі Джонсоном. А сам батько "Скелі" помер на початку 2020 року.

[ + – ] Мама Двейна Джонсона Фото: therock/Instagram

Нагадаємо, 50-річний Двейн Джонсон показав усі свої досягнення та зачитав реп.

Також Фокус писав про день народження доньки Двейна "Скелі" Джонсона.