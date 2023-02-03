Зірка "Секретних матеріалів" і Californication: як змінився Девід Духовни за 30 років (фото)

На сьомому десятку років Фокс Малдер усе ще продовжує акторську діяльність, але не обмежується кіномистецтвом. Паралельно розвиваються письменницька та музична кар'єри відомого ньюйоркця.

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You People, нова комедія від Netflix за участю Девіда Духовни "змусить глядачів здригнутися". Зірці американської кіноіндустрії — 62 роки, але його герої, як і раніше, з'являються на екранах, хоча він і оголошував про завершення кар'єри і навіть перестав писати в Twitter, єдиній соцмережі, яка в нього була. Про це повідомляє портал King5.

[ + – ] Як виглядає Девід Духовни зараз

Віхами у творчій акторській біографії Девіда Духовни, окрім культової кіносаги 90-х "Секретні матеріали", став серіал Californication (назву якого перекладають як "Блудлива Каліфорнія") — про ексцентричного письменника Генка Муді, який, переїхавши з Нью-Йорка в Лос-Анджелес, пускається у всі тяжкі. Алкоголь та наркотики ускладнюють його стосунки з давньою подругою та дочкою.

[ + – ] Девід Духовни

За свої, мабуть, найвідоміші ролі — письменника та агента ФБР — актор удостоївся премії "Золотий глобус".

Серед іншого, актор знявся в таких фільмах, як: "Фрейзер" (1996), "Зображення Бога" (1997), "Цілком таємно: Боротьба за майбутнє" (1998), "Повернися до мене" (2000), "Телевізор" ( 2006), "Кози" (2012), а торік вийшла комедія за його участю під назвою "Бульбашка".

[ + – ] Девід Духовни на американському телешоу

Найновішою акторською роботою Духовни стала ще одна комедія You People, присвячена суперечкам між поколіннями та зіткненням різних культур, у якій також знявся й Едді Мерфі. Новий фільм від Netflix змусить глядачів здригнутися, пояснив американський комік. За його словами, гумор — це те, що дозволяє ставитися до життя не так серйозно і переживати всілякі "крінжові моменти".

[ + – ] Девід Духовни читає поему LA'sa Bad Place to Die

Крім акторської діяльності, Духовни ще й режисер, романіст і музикант — випустив кілька альбомів і дає живі концерти.

[ + – ] Девід Духовни зараз, відео — з інстаграм

Відомо, що Духовни дещо обтяжується увагою преси до свого особистого життя і нечасто з'являється на публіці, і тому щодо відомого уродженця Нью-Йорка зі східноєвропейським прізвищем відомо не так уже й багато. Минулого літа папараці зняли його з новою дівчиною, молодшою за нього на 32 роки.

[ + – ] Девід Духовни зараз

Раніше актор був одружений з акторкою і продюсеркою Теа Леоні, вони побралися в 1997 році й були разом протягом 11 років. Через пів року, в 2009 році, пара повідомила, що відновлює стосунки, проте ще через кілька років розлучилася остаточно. У них двоє дітей — 24-річна донька та син, якому 21 рік.

Нагадаємо, що мама Двейна "Скелі" Джонсона потрапила у ДТП. Жінка не постраждала, за що її зірковий син подякував лос-анджелеській поліції.

Раніше Фокус повідомляв, що Кіану Рівза переслідує сталкер, який спить на задньому дворі його будинку. Водночас суд заборонив настирливому шанувальнику наближатися до актора ближче ніж на 100 метрів.