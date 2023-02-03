Король Карл III потерял самообладание и поторапливал Камиллу: видео стало вирусным

На прогулке во время королевского визита монарх был явно недоволен женой, которая беседовала с толпой дольше запланированного времени.

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Видеозапись, на которой Король Карл III теряет поторапливает супругу Камиллу во время королевского визита в декабре прошлого года стало вирусным в YouTube и набрало более 1,3 млн просмотров и более 2000 комментариев. Об этом сообщает Newsweek.

Британский король Карл III и королева-консорт Камилла 9 декабря прошлого года посетили уэльский город Рексем, где встретились с голливудскими актерами Райаном Рейнолдсом и Робом Макэлхенни. Американцы в 2020-м приобрели местный футбольный клуб "Рексем" и находились в на его базе.

[ + – ] Карл III во время визита

Во время прогулки после посещения клуба Чарльз и Камилла встретились с представителями общественности, и было замечено, что король явно недоволен женой, которая беседовала с толпой дольше запланированного времени.

На видео слышно, как монарх говорит сопровождающим: "Можем ли мы ее забрать? Пожалуйста, нам нужно идти! Я пытался ее ждать. Но она продолжает!"

Это видео появилось после двух предыдущих случаев, когда Карл III, уже будучи коронованным, демонстрировал раздражение на публике — и оба из-за перьевых ручек.

Во время церемонии, на которой его официально провозгласили королем в лондонском Сент-Джеймсском дворце, новоиспеченному монарху поднос с ручками мешал подписывать бумаги.

Два дня спустя во время визита в замок Хиллсборо, резиденцию короля в Северной Ирландии, из ручки Карла III потекли чернила.

"Господи, я ненавижу эту ручку! Не выношу эту чертову штуковину… что же они делают каждый вонючий раз", — негодовал Карл III.

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