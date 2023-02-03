Король Карл III втратив самовладання та поквапив Каміллу: відео стало вірусним

На прогулянці під час королівського візиту монарх був явно незадоволений дружиною, яка розмовляла з натовпом довше за запланований час.

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Відеозапис, на якому Король Карл III квапить дружину Каміллу під час королівського візиту в грудні минулого року, став вірусним у YouTube і набрав понад 1,3 млн переглядів і більш ніж 2000 коментарів. Про це повідомляє Newsweek.

Британський король Карл III і королева-консорт Камілла 9 грудня минулого року відвідали уельське місто Рексем, де зустрілися з голлівудськими акторами Раяном Рейнольдсом і Робом МакЕлхенні. Американці у 2020-му придбали місцевий футбольний клуб "Рексем" і перебували на його базі.

[ + – ] Карл III під час візиту

Під час прогулянки після відвідин клубу Чарльз і Камілла зустрілися з представниками громадськості, і було помічено, що король явно незадоволений дружиною, яка розмовляла з натовпом довше за запланований час.

На відео чути, як монарх каже супроводу: "Чи можемо ми її забрати? Будь ласка, нам треба йти! Я намагався на неї чекати. Але вона продовжує!"

Це відео з'явилося після двох попередніх випадків, коли Карл III, уже будучи коронованим, демонстрував роздратування на публіці — і обидва рази через ручки-пера.

Під час церемонії, на якій його офіційно проголосили королем у лондонському Сент-Джеймському палаці, новоспеченому монарху таця з ручками заважала підписувати папери.

Через два дні під час візиту в замок Гіллсборо, резиденцію короля в Північній Ірландії, з ручки Карла III потекло чорнило.

"Господи, я ненавиджу цю ручку! Не терплю цю чортову штуковину ... що ж вони роблять кожен смердючий раз", — обурювався Карл III.

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