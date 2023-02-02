"Это ужасно": обнародованы тайные письма принцессы Дианы о ее разводе с Карлом ІІІ

Тридцать два письма, написанные друзьям принцессы Дианы, теперь выставлены на аукцион.

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Стали известны новые детали громкого развода принцессы Дианы и короля Карла III в конце 90-х. Об этом пишет New York Post.

Секретные письма матери принца Уильяма и принца Гарри, отправленные ее друзьям, в которых подробно описывается ее "безобразный" развод с британским монархом, показывают, насколько болезненным был этот разрыв.

Тридцать два письма, написанные ее друзьям Сьюзи и Тареку Касемам, теперь выставлены на аукцион. Деньги будут переданы разным благотворительным организациям, которые принцесса Диана поддерживала при жизни.

Супруги выставляют письма, которые, по оценкам, продадут примерно за 111 000 долларов, 16 февраля 2023 года на аукционе Lay's Auctioneers.

Одна из открыток, которая будет продана, датирована 28 апреля 1996 года, описывает чувство бывшей возлюбленной старшего сына королевы Елизаветы II во время их непростых отношений.

"Мне очень тяжело, и давление серьезное и идет со всех сторон. Иногда слишком тяжело держать голову высоко, и сегодня я стою на коленях и просто хочу, чтобы этот развод прошел, поскольку цена огромная", — писала тогда принцесса.

[ + – ] Принцесса Диана Фото: Getty Images

За два месяца до этого она объявила, что согласилась на развод с королевской персоной.

В частности, принцесса Диана утверждала, что ее телефон прослушивается: теория, представленная в 5 сезоне сериала "Корона", в котором Диана, которую играет Элизабет Дебики, считает, что королевская семья пытается нанести ей вред, и волнуется, подслушивают ли другие ее телефонные разговоры.

20 мая 1996 года тогда еще жена принца Чарльза написала подруге: "Поскольку у меня нет мобильного, трудно обсуждать личные проблемы, поскольку мои реплики здесь постоянно записывают и передают".

"Если бы я знала год назад, что мне придется пережить из-за этого развода, я бы никогда не согласилась. Это отчаянно и ужасно", — говорилось дальше в письме.

[ + – ] Принцесса Диана и король Карл III с сыновьями Фото: Getty Images

Напомним, культовое платье принцессы Дианы продали на аукционе за более чем 20 млн гривен.

Также Фокус писал об отказе принцессы Дианы сотрудничать с журналом Vogue.