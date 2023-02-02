"Це жахливо": оприлюднені таємні листи принцеси Діани про її розлучення з Карлом ІІІ

Тридцять два листи, написані друзям принцеси Діани, тепер виставлені на аукціон.

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Стали відомі нові деталі гучного розлучення принцеси Діани та короля Карла ІІІ наприкінці 90-х. Про це пише New York Post.

Секретні листи матері принца Вільяма та принца Гаррі, надіслані її друзям, у яких детально описується її "потворне" розлучення з британським монархом, показують, наскільки болючим був цей розрив.

Тридцять два листи, написані її друзям Сьюзі та Тареку Касемам, тепер виставлені на аукціон. Гроші будуть передані різним благодійним організаціям, які принцеса Діана підтримувала за життя.

Подружжя Кассемів виставляє пам’ятки, які, за оцінками, продадуть приблизно за 111 000 доларів, 16 лютого 2023 на аукціоні Lay’s Auctioneers.

Одна з листівок, яка буде продана, датована 28 квітня 1996 року, описує почуття колишньої коханої старшого сина королеви Єлизавети ІІ під час її непростих стосунків.

"Мені дуже важко, і тиск серйозний і йде з усіх боків. Іноді надто важко тримати голову високо, і сьогодні я стою на колінах і просто хочу, щоб це розлучення пройшло, оскільки ціна величезна", — писала тоді принцеса.

[ + – ] Принцеса Діана Фото: Getty Images

За два місяці до цього вона оголосила, що погодилася на розлучення з королівською персоною.

Зокрема принцеса Діана стверджувала, що її телефон прослуховується, теорія, представлена в 5 сезоні серіалу "Корона", у якому Діана, яку грає Елізабет Дебікі, вважає, що королівська родина намагається завдати їй шкоди, і хвилюється, чи інші підслуховують її телефонні розмови.

20 травня 1996 року тоді ще дружина принца Чарльза написала подрузі: "Оскільки в мене немає мобільного, важко обговорювати особисті проблеми, оскільки мої репліки тут постійно записують і передають".

"Якби я знала рік тому, що мені доведеться пережити через це розлучення, я б ніколи не погодилася. Це відчайдушно і жахливо", – йшлося далі в листі.

[ + – ] Принцеса Діана та король Карл ІІІ із синами Фото: Getty Images

Нагадаємо, культову сукню принцеси Діани продали на аукціоні за понад 20 млн гривень.

Також Фокус писав про відмову принцеси Діани співпрацювати з журналом Vogue.