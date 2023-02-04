4 февраля 2023 года: апостола Тимофея - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя рассказывать свои сны, играть в азартные игры и сквернословить.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого апостола Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла и первым епископом Эфесским, которым стал в 30 лет. Тимофей пытался остановить еретиков и их обряды, за что идолопоклонники убили его камнями в Эфесе во время празднования языческого праздника.

Что нельзя делать 4 февраля:

рассказывать про сны, которые приснились в ночь на 4 фераля;

играть в азартные игры;

сквернословить;

применять физическую силу к кому-либо.

Народные приметы и поверья:

сильный мороз и вспотевшие рамы — к потеплению;

солнце светит ярко в полдень — ждите раннюю весну;

если сегодня метель — такой будет вся неделя;

снегопад — к хорошему урожаю.

День ангела празднуют:

Гавриил, Георгий, Иван, Иосиф, Леонтий, Макарий, Николай, Петр, Тимофей и Яков.

Родились сегодня:

1494 — Франсуа Рабле, французский писатель, один из величайших сатириков.

А также в этот день:

2004 – начинает работу социальная сеть Facebook, которую основал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг;

2005 — Верховная рада Украины подавляющим большинством голосов (375 депутатов) утвердила Юлию Тимошенко премьер-министром страны.