4 февраля 2023 года: апостола Тимофея - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя рассказывать свои сны, играть в азартные игры и сквернословить.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого апостола Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла и первым епископом Эфесским, которым стал в 30 лет. Тимофей пытался остановить еретиков и их обряды, за что идолопоклонники убили его камнями в Эфесе во время празднования языческого праздника.
Что нельзя делать 4 февраля:
- рассказывать про сны, которые приснились в ночь на 4 фераля;
- играть в азартные игры;
- сквернословить;
- применять физическую силу к кому-либо.
Народные приметы и поверья:
- сильный мороз и вспотевшие рамы — к потеплению;
- солнце светит ярко в полдень — ждите раннюю весну;
- если сегодня метель — такой будет вся неделя;
- снегопад — к хорошему урожаю.
День ангела празднуют:
Гавриил, Георгий, Иван, Иосиф, Леонтий, Макарий, Николай, Петр, Тимофей и Яков.
Родились сегодня:
1494 — Франсуа Рабле, французский писатель, один из величайших сатириков.
А также в этот день:
2004 – начинает работу социальная сеть Facebook, которую основал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг;
2005 — Верховная рада Украины подавляющим большинством голосов (375 депутатов) утвердила Юлию Тимошенко премьер-министром страны.