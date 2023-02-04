4 лютого 2023 року: апостола Тимофія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна розповідати свої сни, грати в азартні ігри та лихословити.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Тимофія. Він був улюбленим учнем апостола Павла та першим єпископом Ефеським, яким став у 30 років. Тимофій намагався зупинити єретиків та їхні обряди, за що ідолопоклонники вбили його камінням в Ефесі під час святкування язичницького свята.
Що не можна робити 4 лютого:
- розповідати про сни, які наснилися в ніч на 4 лютого;
- грати в азартні ігри;
- лихословити;
- застосовувати фізичну силу до будь-кого.
Народні прикмети та повір'я:
- сильний мороз і спітнілі рами — до потепління;
- сонце світить яскраво опівдні — чекайте ранньої весни;
- якщо сьогодні хуртовина — таким буде весь тиждень;
- снігопад — до хорошого врожаю.
День ангела святкують:
Гаврило, Георгій, Іван, Йосип, Леонтій, Макарій, Микола, Петро, Тимофій та Яків.
Народилися сьогодні:
1494 — Франсуа Рабле, французький письменник, один із найбільших сатириків.
А також у цей день:
2004 – розпочинає роботу соціальна мережа Facebook, яку заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;
2005 — Верховна рада України переважною більшістю голосів (375 депутатів) затвердила Юлію Тимошенко прем'єр-міністром країни.