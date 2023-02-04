4 лютого 2023 року: апостола Тимофія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна розповідати свої сни, грати в азартні ігри та лихословити.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Тимофія. Він був улюбленим учнем апостола Павла та першим єпископом Ефеським, яким став у 30 років. Тимофій намагався зупинити єретиків та їхні обряди, за що ідолопоклонники вбили його камінням в Ефесі під час святкування язичницького свята.

Що не можна робити 4 лютого:

розповідати про сни, які наснилися в ніч на 4 лютого;

грати в азартні ігри;

лихословити;

застосовувати фізичну силу до будь-кого.

Народні прикмети та повір'я:

сильний мороз і спітнілі рами — до потепління;

сонце світить яскраво опівдні — чекайте ранньої весни;

якщо сьогодні хуртовина — таким буде весь тиждень;

снігопад — до хорошого врожаю.

День ангела святкують:

Гаврило, Георгій, Іван, Йосип, Леонтій, Макарій, Микола, Петро, Тимофій та Яків.

Народилися сьогодні:

1494 — Франсуа Рабле, французький письменник, один із найбільших сатириків.

А також у цей день:

2004 – розпочинає роботу соціальна мережа Facebook, яку заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;

2005 — Верховна рада України переважною більшістю голосів (375 депутатів) затвердила Юлію Тимошенко прем'єр-міністром країни.