5 февраля 2023 года: святой Агаты - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя отказывать в помощи просящим.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святой Агаты. Родилась девочка на острове Сицилия (Италия) в городе Катания в 235 году. Поэтому Агату часто в христианских текстах называют еще Катанийской или Сицилийской. Она была из очень богатой и благородной семьи. Бог наградил ее необычной красотой и добрым сердцем. Однажды в нее влюбился сенатор Квинтиан, но красавица отказала ему во взаимности, потому что выбрала остаться девственицей и верно служить Богу. Сенатор возненавидел девушку, по его приказу ее арестовали и подвергли жесточайшим пыткам. Йе трезали груди и замучали пытками до смерти. Случилось это в 261 году, когда Агате было всего 25 лет.

Что нельзя делать 5 февраля:

отказывать в помощи попросившим е

беременным говорили не стоять на пороге дома

веселиться, петь.

Народные приметы и поверья:

по деревьям скачет белка, скоро наступит оттепель

много снега означает, что и хлеба будет много

какая погода 5 февраля, такой будет и в январе следующего года

Родились сегодня:

1878 — Андре Гюстав Ситроен (ум. 1935), французский инженер и промышленник, создатель известной автомобильной компании

1985 — Криштиану Роналду, португальский футболист, чемпион Европы (2016), победитель Лиги наций УЕФА (2019)

День ангела празднуют:

Агафангел, Владимир, Геннадий, Евдокия, Евсевий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Мавсима, Макарий, Милица, Павлин, Саламан, Серафим, Феоктист, Федор

Также в этот день:

1928 — удается искусственно синтезировать витамин D

1938 — в Берлине начался первый чемпионат мира по гандболу среди мужчин. 4 сборные определили чемпиона за два игровых дня, победителем стала Германия

1952 — в Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов

1953 — премьера мультфильма "Питер Пэн"

1979 — В Антарктиде, на берегу моря Уэдделла, открыта аргентинская научно-исследовательская полярная станция Бельграно I

1989 — Начал вещание британский 24-часовой новостной телеканал Sky News.