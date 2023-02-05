5 февраля 2023 года: святой Агаты - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя отказывать в помощи просящим.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святой Агаты. Родилась девочка на острове Сицилия (Италия) в городе Катания в 235 году. Поэтому Агату часто в христианских текстах называют еще Катанийской или Сицилийской. Она была из очень богатой и благородной семьи. Бог наградил ее необычной красотой и добрым сердцем. Однажды в нее влюбился сенатор Квинтиан, но красавица отказала ему во взаимности, потому что выбрала остаться девственицей и верно служить Богу. Сенатор возненавидел девушку, по его приказу ее арестовали и подвергли жесточайшим пыткам. Йе трезали груди и замучали пытками до смерти. Случилось это в 261 году, когда Агате было всего 25 лет.
Что нельзя делать 5 февраля:
- отказывать в помощи попросившим е
- беременным говорили не стоять на пороге дома
- веселиться, петь.
Народные приметы и поверья:
- по деревьям скачет белка, скоро наступит оттепель
- много снега означает, что и хлеба будет много
- какая погода 5 февраля, такой будет и в январе следующего года
Родились сегодня:
1878 — Андре Гюстав Ситроен (ум. 1935), французский инженер и промышленник, создатель известной автомобильной компании
1985 — Криштиану Роналду, португальский футболист, чемпион Европы (2016), победитель Лиги наций УЕФА (2019)
День ангела празднуют:
Агафангел, Владимир, Геннадий, Евдокия, Евсевий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Мавсима, Макарий, Милица, Павлин, Саламан, Серафим, Феоктист, Федор
Также в этот день:
1928 — удается искусственно синтезировать витамин D
1938 — в Берлине начался первый чемпионат мира по гандболу среди мужчин. 4 сборные определили чемпиона за два игровых дня, победителем стала Германия
1952 — в Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов
1953 — премьера мультфильма "Питер Пэн"
1979 — В Антарктиде, на берегу моря Уэдделла, открыта аргентинская научно-исследовательская полярная станция Бельграно I
1989 — Начал вещание британский 24-часовой новостной телеканал Sky News.