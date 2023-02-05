5 лютого 2023 року: святої Агати – чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Агати. Народилася дівчинка на острові Сицилія (Італія) у місті Катанія у 235 році. Тому Агату часто у християнських текстах називають ще Катанійською чи Сицилійською. Вона була з дуже багатої та шляхетної родини. Бог нагородив її незвичайною красою та добрим серцем. Одного разу в неї закохався сенатор Квінтіан, але красуня відмовила йому у взаємності, тому що обрала залишитися незайманою і правильно служити Богу. Сенатор зненавидів дівчину, за його наказом її заарештували і вона зазнала найжорстокіших тортур. Їй відрізали груди і замучали тортурами до смерті. Сталося це у 261 році, коли Агаті було лише 25 років.
Чого не можна робити 5 лютого:
- відмовляти у допомозі тим, хто попросив;
- вагітним казали не стояти на порозі будинку;
- веселитися, співати.
Народні прикмети та повір'я:
- по деревах скаче білка, скоро настане відлига;
- багато снігу означає, що й хліба буде багато;
- яка погода 5 лютого, такою буде й у січні наступного року.
Народилися сьогодні:
1878 — Андре Гюстав Сітроен (пом. 1935), французький інженер і промисловець, творець відомої автомобільної компанії
1985 — Кріштіану Роналду, португальський футболіст, чемпіон Європи (2016), переможець Ліги націй УЄФА (2019)
День ангела святкують:
Агафангел, Володимир, Геннадій, Євдокія, Євсевій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Мавсіма, Макарій, Міліця, Павич, Саламан, Серафим, Феоктист, Федір
Також у цей день:
1928 — вдається штучно синтезувати вітамін D
1938 — у Берліні розпочався перший чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків. 4 збірні визначили чемпіона за два ігрові дні, переможцем стала Німеччина
1952 — у Нью-Йорку встановлено перший світлофор для пішоходів
1953 — прем'єра мультфільму "Пітер Пен"
1979 — В Антарктиді, на березі моря Ведделла, відкрито аргентинську науково-дослідну полярну станцію Бельграно I
1989 — Почав мовлення британський 24-годинний телеканал Sky News.