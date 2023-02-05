5 лютого 2023 року: святої Агати – чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Агати. Народилася дівчинка на острові Сицилія (Італія) у місті Катанія у 235 році. Тому Агату часто у християнських текстах називають ще Катанійською чи Сицилійською. Вона була з дуже багатої та шляхетної родини. Бог нагородив її незвичайною красою та добрим серцем. Одного разу в неї закохався сенатор Квінтіан, але красуня відмовила йому у взаємності, тому що обрала залишитися незайманою і правильно служити Богу. Сенатор зненавидів дівчину, за його наказом її заарештували і вона зазнала найжорстокіших тортур. Їй відрізали груди і замучали тортурами до смерті. Сталося це у 261 році, коли Агаті було лише 25 років.

Чого не можна робити 5 лютого:

відмовляти у допомозі тим, хто попросив;

вагітним казали не стояти на порозі будинку;

веселитися, співати.

Народні прикмети та повір'я:

по деревах скаче білка, скоро настане відлига;

багато снігу означає, що й хліба буде багато;

яка погода 5 лютого, такою буде й у січні наступного року.

Народилися сьогодні:

1878 — Андре Гюстав Сітроен (пом. 1935), французький інженер і промисловець, творець відомої автомобільної компанії

1985 — Кріштіану Роналду, португальський футболіст, чемпіон Європи (2016), переможець Ліги націй УЄФА (2019)

День ангела святкують:

Агафангел, Володимир, Геннадій, Євдокія, Євсевій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Мавсіма, Макарій, Міліця, Павич, Саламан, Серафим, Феоктист, Федір

Також у цей день:

1928 — вдається штучно синтезувати вітамін D

1938 — у Берліні розпочався перший чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків. 4 збірні визначили чемпіона за два ігрові дні, переможцем стала Німеччина

1952 — у Нью-Йорку встановлено перший світлофор для пішоходів

1953 — прем'єра мультфільму "Пітер Пен"

1979 — В Антарктиді, на березі моря Ведделла, відкрито аргентинську науково-дослідну полярну станцію Бельграно I

1989 — Почав мовлення британський 24-годинний телеканал Sky News.