6 февраля 2023 года: Ксении Римлянки - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя вязать и шить.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобной Ксении Римлянки. Всю свою жизнь она посвятила служению Господу, вела тихую и смиренную жизнь, помогала грешникам, поддерживала всех нуждающихся и сломленных духом. Умерла во время молитвы. Считается, что мощи святой Ксении могут исцелять болезни.
Что нельзя делать 6 февраля:
- менять постель
- вязать и шить
- объедаться
Народные приметы и поверья:
- солнечный день — к ранней весне
- безветренная погода — к засушливому лету
- ветер сегодня — к дождливой осени
Родились сегодня:
1911 — Рональд Рейган (ум. 2004), американский киноактер, радиоведущий и политик, 40-й президент США (1981—1989)
День ангела празднуют:
Агапий, Анастасий, Вавила, Варсима, Герасим, Дионисий, Зосима, Иван, Ксения, Македоний, Николай, Павел, Павсирий, Тимофей, Феодотион, Филиппик, Филон, Хрисоплока
Также в этот день:
1815 — Джон Стивенс получил грант штата Нью-Джерси на строительство железной дороги "прямиком от реки Делавэр, через Трентон, к реке Реритэн, и около Нью-Брансуика". Это первая в США железная дорога не промышленного назначения
1880 — австрийским астрономом Иоганном Пализой открыт крупный астероид Медея
1886 — немецкий химик Клеменc Винклер открыл германий — предсказанный Д. И. Менделеевым "экасилиций"
1948 — Венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал от Луны. Рождение радиолокационной астрономии