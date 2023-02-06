6 февраля 2023 года: Ксении Римлянки - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя вязать и шить.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобной Ксении Римлянки. Всю свою жизнь она посвятила служению Господу, вела тихую и смиренную жизнь, помогала грешникам, поддерживала всех нуждающихся и сломленных духом. Умерла во время молитвы. Считается, что мощи святой Ксении могут исцелять болезни.

Что нельзя делать 6 февраля:

менять постель

вязать и шить

объедаться

Народные приметы и поверья:

солнечный день — к ранней весне

безветренная погода — к засушливому лету

ветер сегодня — к дождливой осени

Родились сегодня:

1911 — Рональд Рейган (ум. 2004), американский киноактер, радиоведущий и политик, 40-й президент США (1981—1989)

День ангела празднуют:

Агапий, Анастасий, Вавила, Варсима, Герасим, Дионисий, Зосима, Иван, Ксения, Македоний, Николай, Павел, Павсирий, Тимофей, Феодотион, Филиппик, Филон, Хрисоплока

Также в этот день:

1815 — Джон Стивенс получил грант штата Нью-Джерси на строительство железной дороги "прямиком от реки Делавэр, через Трентон, к реке Реритэн, и около Нью-Брансуика". Это первая в США железная дорога не промышленного назначения

1880 — австрийским астрономом Иоганном Пализой открыт крупный астероид Медея

1886 — немецкий химик Клеменc Винклер открыл германий — предсказанный Д. И. Менделеевым "экасилиций"

1948 — Венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал от Луны. Рождение радиолокационной астрономии