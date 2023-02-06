6 лютого 2023 року: Ксенії Римлянки – чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна в'язати та шити.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Ксенії Римлянки. Все своє життя вона присвятила служінню Господу, вела тихе і смиренне життя, допомагала грішникам, підтримувала всіх нужденних і зламаних духом. Померла під час молитви. Вважається, що мощі святої Ксенії можуть зцілювати хвороби.
Чого не можна робити 6 лютого:
- міняти ліжко;
- в'язати та шити;
- об'їдатися.
Народні прикмети та повір'я:
- сонячний день — до ранньої весни
- безвітряна погода — до посушливого літа
- вітер сьогодні — до дощової осені
Народилися сьогодні:
1911 — Рональд Рейган (пом. 2004), американський кіноактор, радіоведучий і політик, 40-й президент США (1981-1989)
День ангела святкують:
Агапій, Анастасій, Вавила, Варсіма, Герасим, Діонісій, Зосима, Іван, Ксенія, Македоній, Микола, Павло, Павсирій, Тимофій, Феодотіон, Філіппік, Філон, Хрисоплока
Також у цей день:
1815 — Джон Стівенс отримав грант штату Нью-Джерсі на будівництво залізниці "прямо від річки Делавер, через Трентон, до річки Рерітен, і біля Нью-Брансуїка". Це перша в США залізниця не промислового призначення
1880 — австрійським астрономом Йоганном Палізою відкрито великий астероїд Медея
1886 — німецький хімік Клеменc Вінклер відкрив германій — передбачений Д. І. Менделєєвим "екасилицій"
1948 — угорський фізик Золтан Бей вперше отримав ехосигнал від Місяця. Народження радіолокаційної астрономії