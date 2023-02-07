7 февраля 2023 года: Григория Богослова - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя стричь волосы и обижаться по пустякам.

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Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память святителя Григория Богослова. Григорий Богослов — архиепископ и учитель, который посвятил свою жизнь христианству и его распространению. Святитель Григорий считается Вселенским святителем наряду с Иоанном Златоустом и Василием Великим, входит в число Великих каппадокийцев.

Что нельзя делать 4 февраля:

стричь ногти и волосы;

обижаться по пустякам;

выходить из дома после заката;

мыть зеркало;

гадать на картах.

Народные приметы и поверья:

обильный снегопад — к ранней весне;

какая сегодня погода до обеда, такова будет и первая половина следующей зимы;

если сегодня идет снег, то следующая зима будет поздней;

звенит капель — к морозу;

пение синицы — к похолоданию.

День ангела празднуют:

Григорий, Филипп, Александр, Владимир, Феликс, Виталий, Дмитрий.

Родились сегодня:

1812 — Чарльз Диккенс, английский писатель.

1978 — Эштон Кутчер, американский актер, ведущий, продюсер.

А также в этот день: