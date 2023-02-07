Стиль жизни
7 февраля 2023 года: Григория Богослова - что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя стричь волосы и обижаться по пустякам.
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Что случилось в этот день:
Сегодня в православной церкви почитают память святителя Григория Богослова. Григорий Богослов — архиепископ и учитель, который посвятил свою жизнь христианству и его распространению. Святитель Григорий считается Вселенским святителем наряду с Иоанном Златоустом и Василием Великим, входит в число Великих каппадокийцев.
Что нельзя делать 4 февраля:
- стричь ногти и волосы;
- обижаться по пустякам;
- выходить из дома после заката;
- мыть зеркало;
- гадать на картах.
Народные приметы и поверья:
- обильный снегопад — к ранней весне;
- какая сегодня погода до обеда, такова будет и первая половина следующей зимы;
- если сегодня идет снег, то следующая зима будет поздней;
- звенит капель — к морозу;
- пение синицы — к похолоданию.
День ангела празднуют:
Григорий, Филипп, Александр, Владимир, Феликс, Виталий, Дмитрий.
Родились сегодня:
1812 — Чарльз Диккенс, английский писатель.
1978 — Эштон Кутчер, американский актер, ведущий, продюсер.
А также в этот день:
- 1483 — украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме издает книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года", которая считается первой известной печатной книгой украинского автора;
- 1998 — соревнования сноубордистов включили в программу Олимпийских игр;
- 2010 год – проходит второй тур президентских выборов в Украине, победу одерживает Виктор Янукович.