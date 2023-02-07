Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

7 февраля 2023 года: Григория Богослова - что сегодня нельзя делать?

Изображение Григория Богослова
Изображение Григория Богослова

Сегодня нельзя стричь волосы и обижаться по пустякам.

Related video

Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память святителя Григория Богослова. Григорий Богослов — архиепископ и учитель, который посвятил свою жизнь христианству и его распространению. Святитель Григорий считается Вселенским святителем наряду с Иоанном Златоустом и Василием Великим, входит в число Великих каппадокийцев.

Что нельзя делать 4 февраля:

  • стричь ногти и волосы;
  • обижаться по пустякам;
  • выходить из дома после заката;
  • мыть зеркало;
  • гадать на картах.

Народные приметы и поверья:

  • обильный снегопад — к ранней весне;
  • какая сегодня погода до обеда, такова будет и первая половина следующей зимы;
  • если сегодня идет снег, то следующая зима будет поздней;
  • звенит капель — к морозу;
  • пение синицы — к похолоданию.

День ангела празднуют:

Григорий, Филипп, Александр, Владимир, Феликс, Виталий, Дмитрий.

Родились сегодня:

1812 — Чарльз Диккенс, английский писатель.

1978 — Эштон Кутчер, американский актер, ведущий, продюсер.

А также в этот день:

  • 1483 — украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме издает книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года", которая считается первой известной печатной книгой украинского автора;
  • 1998 — соревнования сноубордистов включили в программу Олимпийских игр;
  • 2010 год – проходит второй тур президентских выборов в Украине, победу одерживает Виктор Янукович.