7 лютого 2023 року: Григорія Богослова — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна стригти волосся й ображатися через дрібниці.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні в православній церкві вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. Григорій Богослов — архієпископ і вчитель, який присвятив своє життя християнству та його поширенню. Святитель Григорій вважається Вселенським святителем поряд із Іоанном Златоустом і Василем Великим, який входить до числа Великих каппадокійців.

Чого не можна робити 4 лютого:

стригти нігті й волосся;

ображатися через дрібниці;

виходити з дому після заходу сонця;

мити дзеркало;

ворожити на картах.

Народні прикмети та повір'я:

рясний снігопад — до ранньої весни;

яка сьогодні погода до обіду, такою буде й перша половина наступної зими;

якщо сьогодні йде сніг, то наступна зима буде пізнішою;

дзвенить капіж — до морозу;

спів синиці — до похолодання.

День ангела святкують:

Григорій, Пилип, Олександр, Володимир, Фелікс, Віталій, Дмитро.

Народилися сьогодні:

1812 — Чарльз Діккенс, англійський письменник.

1978 — Ештон Кутчер, американський актор, ведучий, продюсер.

А також у цей день: