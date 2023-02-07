Стиль життя
7 лютого 2023 року: Григорія Богослова — чого сьогодні не можна робити?
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Сьогодні не можна стригти волосся й ображатися через дрібниці.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні в православній церкві вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. Григорій Богослов — архієпископ і вчитель, який присвятив своє життя християнству та його поширенню. Святитель Григорій вважається Вселенським святителем поряд із Іоанном Златоустом і Василем Великим, який входить до числа Великих каппадокійців.
Чого не можна робити 4 лютого:
- стригти нігті й волосся;
- ображатися через дрібниці;
- виходити з дому після заходу сонця;
- мити дзеркало;
- ворожити на картах.
Народні прикмети та повір'я:
- рясний снігопад — до ранньої весни;
- яка сьогодні погода до обіду, такою буде й перша половина наступної зими;
- якщо сьогодні йде сніг, то наступна зима буде пізнішою;
- дзвенить капіж — до морозу;
- спів синиці — до похолодання.
День ангела святкують:
Григорій, Пилип, Олександр, Володимир, Фелікс, Віталій, Дмитро.
Народилися сьогодні:
1812 — Чарльз Діккенс, англійський письменник.
1978 — Ештон Кутчер, американський актор, ведучий, продюсер.
А також у цей день:
- 1483 — український вчений Юрій Дрогобич у Римі видає книгу "Прогностична оцінка поточного 1483 року", яка вважається першою відомою друкованою книгою українського автора;
- 1998 — змагання сноубордистів включили до програми Олімпійських ігор;
- 2010 — відбувається другий тур президентських виборів в Україні, перемогу здобуває Віктор Янукович.