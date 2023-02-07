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Стиль життя

7 лютого 2023 року: Григорія Богослова — чого сьогодні не можна робити?

Зображення Григорія Богослова
Зображення Григорія Богослова

Сьогодні не можна стригти волосся й ображатися через дрібниці.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні в православній церкві вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. Григорій Богослов — архієпископ і вчитель, який присвятив своє життя християнству та його поширенню. Святитель Григорій вважається Вселенським святителем поряд із Іоанном Златоустом і Василем Великим, який входить до числа Великих каппадокійців.

Чого не можна робити 4 лютого:

  • стригти нігті й волосся;
  • ображатися через дрібниці;
  • виходити з дому після заходу сонця;
  • мити дзеркало;
  • ворожити на картах.

Народні прикмети та повір'я:

  • рясний снігопад — до ранньої весни;
  • яка сьогодні погода до обіду, такою буде й перша половина наступної зими;
  • якщо сьогодні йде сніг, то наступна зима буде пізнішою;
  • дзвенить капіж — до морозу;
  • спів синиці — до похолодання.

День ангела святкують:

Григорій, Пилип, Олександр, Володимир, Фелікс, Віталій, Дмитро.

Народилися сьогодні:

1812 — Чарльз Діккенс, англійський письменник.

1978 — Ештон Кутчер, американський актор, ведучий, продюсер.

А також у цей день:

  • 1483 — український вчений Юрій Дрогобич у Римі видає книгу "Прогностична оцінка поточного 1483 року", яка вважається першою відомою друкованою книгою українського автора;
  • 1998 — змагання сноубордистів включили до програми Олімпійських ігор;
  • 2010 — відбувається другий тур президентських виборів в Україні, перемогу здобуває Віктор Янукович.