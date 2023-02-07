На YouTube появился канал девочки из КНДР, которая рассказывает про идеальную жизнь в Пхеньяне

Девочка по имени Сонг А, постит ролики на английском, рассказывая, что читает книги о Гарри Поттере и лакомится мороженым.

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Канал 11-летней школьницы по имени Сонг А из Северной Кореи появился на YouTube. На нем всего 12 роликов, однако он сразу привлек внимание СМИ, ведь обычно в КНДР пользоваться Интернетом запрещено, а тем более соцсетями и YouTube. В КНДР они просто заблокированы. Ясно, что канал Сонг А, если ее правда так зовут, появился с разрешения высокопоставленных чиновников и призван продемонстрировать, что жизнь в Пхеньяне не так плоха, как рассказывают беженцы из Северной Кореи, пишет Business Insider.

Канал Song A ведет под ником Sally Parks на английском языке. Сейчас на него подписаны более 21 тысячи пользователей. Ролики появляются в среднем раз в месяц.

[ + – ] Сонг А на английском языке рассказывает о жизни в КНДР Фото: Скриншот

11-летняя школьница рассказывает, что читает "Гарри Поттера", ходит в аквапарки и ест мороженое с помидорами со своей лучшей подругой.

Эксперты говорят, что ее канал, у которого 21 000 подписчиков, вероятно, является частью организованной пропагандистской кампании. Тем более, что комментарии под роликами отключены, так что пообщаться с девочкой не получится.

По словам Сонг, если вы ребенок, Северная Корея — это именно то, что вам нужно.

"Вы когда-нибудь бывали в Пхеньяне? Что ж, если вы приедете сюда, вы будете очень удивлены, потому что буквально везде, куда бы вы ни пошли, есть парки развлечений, такие как аквапарк Мунсу, Центральный зоопарк, парк катания на роликах. Множество развлечений, которыми могут наслаждаться ваши дети", — говорит Сонг А в одном из роликов.

Девочка рассказывает, что только что закончила пятый класс и наконец, может ходить в школу без медицинской маски.

Ее канал является одним из нескольких северокорейских аккаунтов на YouTube, появившихся с 2022 года, которые, по словам исследователей, вероятно, являются частью согласованных пропагандистских усилий по ребрендингу образа жестко ограниченной страны как образцового общества.

[ + – ] Один из роликов Сонг А

Другие пользователи из КНДР показывали, как ходят на рыбалку, едят мороженое и занимаются в спортзале. Обязательно в ролике появляется китайский смартфон, на который они снимают свои ролики, ведь по слухам, в КНДР даже простейшие мобильные телефоны есть не у всех. Ранее внимание СМИ привлек канал молодой девушки по имени Юми, которая показывала, как развлекается в парках развлечений и лакомилась мороженым. Ее канал также называется Olivia Natasha. Видимо для того, чтобы привлечь зрителей из разных стран.

[ + – ] Ролик Юми из Пхеньяна

Очевидно, те, кто пишут сценарии для северокорейских блогеров, считают, что мороженое – это важный элемент жизни в достатке. Ведь беженцы из КНДР зачастую рассказывают о дефиците и даже о голоде в этой стране.

Видео от Сонг А не слишком отличается. В роликах она занимается плаванием и скалолазанием, ест мороженое с подружкой, берет уроки танцев у своей тети, читает популярные детские книжки. И все это с комментариями на английском языке.

Девочка поясняет, что выучила английский по инициативе своей матери.

"Она учила меня английскому языку с самого раннего возраста. Благодаря ей, я выучила более 50 английских слов с тех пор, как начала говорить", — говорит она.

Ее любимая книга — "Гарри Поттер и философский камень", — добавляет она, показывая книгу с названием на китайском.

В "Научно-техническом комплексе" Пхеньяна она смотрит короткометражный 4D-фильм о динозаврах и подводных коралловых рифах. При этом в зале подозрительно мало людей и все они взрослые.

Есть явные признаки того, что видео Сонг А могут быть написаны по сценарию или, по крайней мере, не настолько откровенны, как изображает ее канал. Ее внимание часто переключается на кого-то за кадром, к тому же она слишком гладко говорит, будто читая сценарий. В нескольких клипах ее снимает кто-то еще.

Каналы Северной Кореи на YouTube, подобные каналу школьницы, могут быть частью стремления Ким Чен Ына стать более "творческими" в пропаганде, говорит Ха Сын Хи, профессор-исследователь по изучению Северной Кореи в Университете Донгук.

[ + – ] Юми, или "Оливия Наташа", ведет еще один канал из Пхеньяна Фото: Скриншот

"Были разговоры об отказе от прежних форм пропаганды и внедрении новых форм", — сказал Ха.

На видео показаны настоящие парки развлечений, кафе и 4D-кинотеатры в Северной Корее, но эксперты говорят, что очень малое количество северокорейцев имеют к ним доступ.

И лишь немногие избранные имеют доступ к Интернету, не говоря уже о инструментах, необходимых для съемки и загрузки видео на YouTube.

Пак Сон Чхоль, исследователь из Центра баз данных по правам человека в Северной Корее, сказал, что объекты, демонстрируемые на каналах YouTube, таких как Song A, доступны только "особым людям".

Напомним, ранее Ким Чен Ын внезапно показал на публике свою дочь. Ранее девочка никогда не появлялась в новостях, или рядом с диктатором. О ее существовании даже не было известно.