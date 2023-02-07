На YouTube з'явився канал дівчинки з КНДР, яка розповідає про ідеальне життя у Пхеньяні

Дівчинка на ім'я Сонг А, постить ролики англійською, розповідаючи, що читає книги про Гаррі Поттера і ласує морозивом.

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Канал 11-річної школярки на ім'я Сонг А з Північної Кореї з'явився на YouTube. На ньому всього 12 роликів, проте він одразу привернув увагу ЗМІ, адже зазвичай у КНДР користуватися Інтернетом заборонено, а тим паче соцмережами та YouTube. У КНДР вони просто заблоковані. Зрозуміло, що канал Сонг А, якщо її справді так звуть, з'явився з дозволу високопоставлених чиновників і покликаний продемонструвати, що життя в Пхеньяні не таке погане, як розповідають біженці з Північної Кореї, пише Business Insider.

Канал Song A веде під ніком Sally Parks англійською мовою. Зараз на нього підписані понад 21 тисяча користувачів. Ролики з'являються в середньому раз на місяць.

[ + – ] Сонг А англійською мовою розповідає про життя у КНДР Фото: Скриншот

11-річна школярка розповідає, що читає "Гаррі Поттера", ходить в аквапарки та їсть морозиво з помідорами зі своєю найкращою подругою.

Експерти кажуть, що її канал, у якого 21 000 підписників, ймовірно, є частиною організованої пропагандистської кампанії. Тим паче, що коментарі під роликами відключені, тож поспілкуватися з дівчинкою не вийде.

За словами Сонг, якщо ви дитина, Північна Корея — це саме те, що вам потрібно.

"Ви коли-небудь бували в Пхеньяні? Що ж, якщо ви приїдете сюди, ви будете дуже здивовані тому, що буквально скрізь, куди б ви не пішли, є парки розваг, такі як аквапарк Мунсу, Центральний зоопарк, парк катання на роликах. Безліч розваг, якими можуть насолоджуватися ваші діти", — каже Сонг А в одному з роликів.

Дівчинка розповідає, що щойно закінчила п'ятий клас і нарешті, може ходити до школи без медичної маски.

Її канал є одним із кількох північнокорейських акаунтів на YouTube, що з'явилися з 2022 року, які, за словами дослідників, імовірно, є частиною узгоджених пропагандистських зусиль із ребрендингу образу жорстко обмеженої країни як зразкового суспільства.

[ + – ] Один із роликів Сонг А

Інші користувачі з КНДР показували, як ходять на рибалку, їдять морозиво та займаються у спортзалі. Обов'язково у ролику з'являється китайський смартфон, на який вони знімають свої ролики, адже за чутками, у КНДР навіть найпростіші мобільні телефони є не у всіх. Раніше увагу ЗМІ привернув канал молодої дівчини на ім'я Юмі, яка показувала, як розважається у парках розваг та ласувала морозивом. Її канал також називається Olivia Natasha. Мабуть для того, щоб залучити глядачів із різних країн.

[ + – ] Ролик Юмі з Пхеньяну

Очевидно, ті, хто пишуть сценарії для північнокорейських блогерів, вважають, що морозиво — це важливий елемент життя в достатку. Адже біженці з КНДР часто розповідають про дефіцит і навіть про голод у цій країні.

Відео від Сонг А не надто відрізняється. У роликах вона займається плаванням і скелелазінням, їсть морозиво з подружкою, бере уроки танців у своєї тітки, читає популярні дитячі книжки. І все це з коментарями англійською мовою.

Дівчинка пояснює, що вивчила англійську з ініціативи своєї матері.

"Вона вчила мене англійської мови з найранішого віку. Завдяки їй, я вивчила понад 50 англійських слів відтоді, як почала говорити", — каже вона.

Її улюблена книга — "Гаррі Поттер і філософський камінь", — додає вона, показуючи книгу з назвою китайською.

У "Науково-технічному комплексі" Пхеньяна вона дивиться короткометражний 4D-фільм про динозаврів і підводні коралові рифи. При цьому в залі підозріло мало людей і всі вони дорослі.

Є явні ознаки того, що відео Сонг А можуть бути написані за сценарієм або, принаймні, не настільки відверті, як зображує її канал. Її увага часто перемикається на когось за кадром, до того ж вона занадто гладко говорить, ніби читаючи сценарій. У кількох кліпах її знімає хтось ще.

Канали Північної Кореї на YouTube, подібні до каналу школярки, можуть бути частиною прагнення Кім Чен Ина стати " творчими" у пропаганді, каже Ха Син Хі, професор-дослідник з вивчення Північної Кореї в Університеті Донгук.

[ + – ] Юмі, або "Олівія Наташа", веде ще один канал із Пхеньяну Фото: Скриншот

"Були розмови про відмову від колишніх форм пропаганди та впровадження нових форм", — сказав Ха.

На відео показані справжні парки розваг, кафе та 4D-кінотеатри у Північній Кореї, але експерти кажуть, що дуже мала кількість північнокорейців мають доступ до них.

І лише небагато обраних мають доступ до Інтернету, не кажучи вже про інструменти, необхідні для зйомки та завантаження відео на YouTube.

Пак Сон Чхоль, дослідник із Центру баз даних з прав людини в Північній Кореї, сказав, що об'єкти, які демонструються на каналах YouTube, таких як Song A, доступні лише "особливим людям".

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин раптово показав на публіці свою дочку. Раніше дівчинка ніколи не з'являлася в новинах, або поряд із диктатором. Про її існування навіть не було відомо.