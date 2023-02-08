8 февраля 2023 года: Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия. - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обижаться и отказывать в помощи нуждающимся
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия.
Что нельзя делать 8 февраля:
- сквернословить
- открывать окна
- отказывать в помощи
Народные приметы и поверья:
- ясный день — к ранней весне
- холодный день — к засушливому лету
- вокруг чище слышны звуки — скоро испортится погода
- кошка часто смотрит в окно – будет потепление
День ангела празднуют:
Аммон, Ананий, Аркадий, Давид, Климент, Ксенофонт, Мария, Павла, Петр, Симеон, Федор
Родились сегодня:
1828 — Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики
А также в этот день:
1672 — Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета
1889 — французский астроном Огюст Шарлуа в обсерватории Ниццы открыл крупный астероид главного пояса — Эмма
1956 — В Лондоне началась эксплуатация двухэтажного автобуса (Даблдекер) "Рутмастер", ставшего символом Лондона и, возможно, самым узнаваемым автобусом в мире