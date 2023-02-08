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Стиль жизни

8 февраля 2023 года: Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия. - что сегодня нельзя делать

Изображение Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия
Изображение Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия

Сегодня нельзя обижаться и отказывать в помощи нуждающимся

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия.

Что нельзя делать 8 февраля:

  • сквернословить
  • открывать окна
  • отказывать в помощи

Народные приметы и поверья:

  • ясный день — к ранней весне
  • холодный день — к засушливому лету
  • вокруг чище слышны звуки — скоро испортится погода
  • кошка часто смотрит в окно – будет потепление

День ангела празднуют:

Аммон, Ананий, Аркадий, Давид, Климент, Ксенофонт, Мария, Павла, Петр, Симеон, Федор

Родились сегодня:

1828 — Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики

А также в этот день:

1672 — Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета

1889 — французский астроном Огюст Шарлуа в обсерватории Ниццы открыл крупный астероид главного пояса — Эмма

1956 — В Лондоне началась эксплуатация двухэтажного автобуса (Даблдекер) "Рутмастер", ставшего символом Лондона и, возможно, самым узнаваемым автобусом в мире