8 февраля 2023 года: Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия. - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижаться и отказывать в помощи нуждающимся

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия.

Что нельзя делать 8 февраля:

сквернословить

открывать окна

отказывать в помощи

Народные приметы и поверья:

ясный день — к ранней весне

холодный день — к засушливому лету

вокруг чище слышны звуки — скоро испортится погода

кошка часто смотрит в окно – будет потепление

День ангела празднуют:

Аммон, Ананий, Аркадий, Давид, Климент, Ксенофонт, Мария, Павла, Петр, Симеон, Федор

Родились сегодня:

1828 — Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики

А также в этот день:

1672 — Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета

1889 — французский астроном Огюст Шарлуа в обсерватории Ниццы открыл крупный астероид главного пояса — Эмма

1956 — В Лондоне началась эксплуатация двухэтажного автобуса (Даблдекер) "Рутмастер", ставшего символом Лондона и, возможно, самым узнаваемым автобусом в мире