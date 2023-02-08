8 лютого 2023: Ксенофонта, Марії, Івана й Аркадія — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ображатися та відмовляти в допомозі нужденним.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Ксенофонта, Марії, Іоанна й Аркадія.

Що не можна робити 8 лютого:

лихословити

відчиняти вікна

відмовляти в допомозі

Народні прикмети та повір'я:

ясний день — до ранньої весни

холодний день — до посушливого літа

навколо чистіше чути звуки — скоро зіпсується погода

кішка часто дивиться у вікно — буде потепління

День ангела святкують:

Аммон, Ананій, Аркадій, Давид, Климент, Ксенофонт, Марія, Павло, Петро, Симеон, Федір

Народилися сьогодні:

1828 — Жуль Верн, французький письменник, основоположник наукової фантастики

А також у цей день:

1672 — Ісаак Ньютон робить доповідь про свою теорію природи світла та кольору

1889 — французький астроном Огюст Шарлуа в обсерваторії Ніцци відкрив великий астероїд головного поясу — Емма

1956 — У Лондоні почалася експлуатація двоповерхового автобуса (даблдекер) "Рутмайстер", що став символом Лондона та, можливо, найвпізнаванішим автобусом у світі