8 лютого 2023: Ксенофонта, Марії, Івана й Аркадія — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ображатися та відмовляти в допомозі нужденним.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Ксенофонта, Марії, Іоанна й Аркадія.
Що не можна робити 8 лютого:
- лихословити
- відчиняти вікна
- відмовляти в допомозі
Народні прикмети та повір'я:
- ясний день — до ранньої весни
- холодний день — до посушливого літа
- навколо чистіше чути звуки — скоро зіпсується погода
- кішка часто дивиться у вікно — буде потепління
День ангела святкують:
Аммон, Ананій, Аркадій, Давид, Климент, Ксенофонт, Марія, Павло, Петро, Симеон, Федір
Народилися сьогодні:
1828 — Жуль Верн, французький письменник, основоположник наукової фантастики
А також у цей день:
1672 — Ісаак Ньютон робить доповідь про свою теорію природи світла та кольору
1889 — французький астроном Огюст Шарлуа в обсерваторії Ніцци відкрив великий астероїд головного поясу — Емма
1956 — У Лондоні почалася експлуатація двоповерхового автобуса (даблдекер) "Рутмайстер", що став символом Лондона та, можливо, найвпізнаванішим автобусом у світі