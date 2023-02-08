Генералы в медалях и колье в форме ракеты. Ким Чен Ын показал новые фото своей дочки

Северокорейский диктатор привел Ким Чжу Э на банкет по случаю 75-летия основания армии КНДР.

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Ким Чен Ын в четвертый раз показал свою дочь Ким Чжу Э, о существовании которой до недавнего времени никто и не догадывался. Северокорейский диктатор привел девочку на военный банкет, посвященный 75-летию основания армии КНДР. И опубликовал фото в окружении генералов в медалях. Об этом пишет Daily Mail.

Ким Чен Ын высоко оценил "непреодолимую мощь" своих вооруженных ядерным оружием вооруженных сил на юбилейной встрече. Судя по всему, это часть подготовки к масштабному параду в Пхеньяне, на котором, как водится в КНДР, снова будет показано ядерное оружие.

[ + – ] Ким Чен Ын с семьей на банкете

Кроме Ким Чжу Э, возраст которой, как предполагают аналитики, около 10 лет, за одним столом с нею сидела и ее мать, супруга диктатора Ри Соль Джу. Что тоже стало неожиданностью. Она крайне редко появляется на публике.

Семья Ким Чен Ына была одета в едином стиле: сам северокорейский лидер в был в черном костюме, его супруга – в элегантном пиджаке с брошью, и очень оригинальное колье с кулоном в виде новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17. А наряд их дочери повторял образ матери: старомодный костюм с брошью под воротником и черные туфельки.

[ + – ] Новости КНДР, посвященные выходу в свет диктатора и его семьи

Судя по фото и видео с банкета, жена и дочь Ким Чен Ына были единственными женщинами на банкете. Зато там присутствовали десятки генералов, награжденные многочисленными медалями и орденами. Напомним, с 1953 года КНДР в военных действиях не участвовала. Ее военная доктрина зиждется на активной обороне и разработке ядерного оружия.

[ + – ] Ким Чен Ын с семьей на банкете Фото: Скриншот

Хоть армия Северной Кореи и считается четвертой по величине в мире: более миллиона человек и почти шесть миллионов в резерве, но никаких активных военных действий она не ведет. Время от времени случаются стычки в прибрежных водах, когда катера КНДР и Южной Кореи обмениваются залпами. Однако количество награжденных генералов на официальных фото становится все больше.

Эксперты полагают, что демонстрируя свою дочь, Ким Чен Ын "предупреждает мир, что никогда не бросит свое ядерное оружие и не позволит лишить его семью власти".

Ким Чжу Э в государственных СМИ КНДР описывается, как "уважаемая" и "любимая". Считается, что Ким Чен Ын готовит ее в преемницы. В ноябре она присутствовала на летных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты и сопровождала отца на встречу с военными учеными и осмотр оружия.