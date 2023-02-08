Генерали в медалях і кольє у формі ракети. Кім Чен Ин показав нові фото своєї доньки

Північнокорейський диктатор привів Кім Чжу Е на бенкет із нагоди 75-річчя заснування армії КНДР.

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Кім Чен Ин учетверте показав свою дочку Кім Чжу Е, про існування якої донедавна ніхто й не здогадувався. Північнокорейський диктатор привів дівчинку на військовий бенкет, присвячений 75-річчю заснування армії КНДР, і опублікував фото серед генералів у медалях. Про це пише Daily Mail.

Кім Чен Ин високо оцінив "непереборну міць" своїх озброєних ядерною зброєю збройних сил на ювілейній зустрічі. Зважаючи на все, це частина підготовки до масштабного параду в Пхеньяні, на якому, як водиться в КНДР, знову буде показано ядерну зброю.

[ + – ] Кім Чен Ин із сім'єю на банкеті

Крім Кім Чжу Е, вік якої, як припускають аналітики, близько 10 років, за одним столом із нею сиділа і її мати, дружина диктатора Рі Соль Джу, що також стало несподіванкою. Вона дуже рідко з'являється на публіці.

Сім'я Кім Чен Ина була одягнена в єдиному стилі: сам північнокорейський лідер був у чорному костюмі, його дружина — в елегантному піджаку з брошкою і з дуже оригінальним кольє із кулоном у вигляді нової міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17. А вбрання їхньої доньки повторювало образ матері: старомодний костюм із брошкою під коміром і чорні туфельки.

[ + – ] Новини КНДР, присвячені появі диктатора та його сім'ї

Судячи з фото й відео з бенкету, дружина й дочка Кім Чен Ина були єдиними жінками на бенкеті. Натомість там були десятки генералів, нагороджені численними медалями й орденами. Нагадаємо, з 1953 року КНДР у воєнних діях не брала участі. Її військова доктрина ґрунтується на активній обороні та розробці ядерної зброї.

[ + – ] Кім Чен Ин із сім'єю на банкеті Фото: Скриншот

Хоч армія Північної Кореї і вважається четвертою за величиною у світі )більше мільйона чоловік і майже шість мільйонів у резерві), але жодних активних воєнних дій вона не веде. Іноді трапляються сутички в прибережних водах, коли катери КНДР і Південної Кореї обмінюються залпами. Проте кількість нагороджених генералів на офіційних фото стає дедалі більшою.

Експерти вважають, що, демонструючи свою дочку, Кім Чен Ин "попереджає світ, що ніколи не покине свою ядерну зброю та не дозволить позбавити його сім'ю влади".

Кім Чжу Е в державних ЗМІ КНДР описується як "поважна" й "улюблена". Вважається, що Кім Чен Ин готує її в наступниці. У листопаді вона була присутня на льотних випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети й супроводжувала батька на зустріч із військовими вченими й огляд зброї.